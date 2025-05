Zverev nach verfrühtem Madrid-Aus: „Ich habe nicht schrecklich gespielt“

Alexander Zverev musste sich bei dem Master in Madrid Francisco Cerundolo in zwei Sätzen geschlagen geben. Anders als in den letzten zwei Monaten sieht der Weltranglistenzweite den Fehler aber grundsätzlich nicht bei sich.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 22:47 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist bei dem Masters in Madrid im Achtelfinale ausgeschieden

Schon wieder Cerúndolo, schon wieder Achtelfinale, schon wieder Madrid.

Genau wie im Vorjahr musste Alexander Zverev auch in dieser Saison beim Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt gegen den an Position 20 gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo die Segel streichen. Der aufstrebende Südamerikaner machte im gestrigen Achtelfinalmatch fast alles richtig – sehr zum kurzfristigen Frust von Zverev.

Doch auf der Pressekonferenz zeigte sich der 28-Jährige gefasst und analysierte die Partie nüchtern:

„Er hat einfach besser gespielt als ich,“ so Zverev. Auch wenn er seinen Freund und Gegner lobte, haderte der Deutsche nicht übermäßig mit der eigenen Leistung: „Am Ende des Tages habe ich nicht schrecklich gespielt,“ meinte der Hamburger, der erst vergangene Woche das ATP-500-Turnier in München gewonnen hatte.

„Das Match vor München, als ich verloren habe, habe ich meinetwegen verloren. Ich habe verloren, weil ich schlecht gespielt habe, weil ich Fehler gemacht habe und weil ich vielleicht nicht mutig genug war“, sagte Zverev rückblickend auf sein Duell mit Cerúndolo in Buenos Aires. „Das kann ich heute nicht wirklich sagen.“

Trotz der spielerischen Verbesserungen, die Zverev bei sich selbst sieht, war der Argentinier am Mittwoch schlicht der Bessere – „und das kann in diesem Sport eben passieren“, erklärte Deutschlands Nummer eins.

Der nächste Halt für Zverev ist das Sandplatz-Masters in Rom, wo er als Titelverteidiger an den Start gehen wird.

Hier das Einzel-Tableau der Herren