ATP Monte-Carlo: Alexander Zverev steht im Doppel-Finale

Nach einem Drei-Satz-Krimi haben es Alexander Zverev und sein Doppel-Partner Marcelo Melo geschafft: Sie stehen in Monte-Carlo im Finale.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 08:59 Uhr

Zwar war in der Einzel-Konkurrenz schon am Donnerstag Schluss für Zverev, dafür läuft es aber im Doppel immer noch richtig gut. In einem spannenden Match und mit einer souveränen Doppel-Leistung, ziehen Zverev und der Braselianer Melo in das Finale des ATP-1000-Masters ein.

Den ersten Satz konnten Zverev und Melo noch nicht für sich entscheiden und verloren diesen mit 6:7 (3:7) an Mate Pavic und Marcelo Arevalo. Aber das deutsch-brasilianische Doppel ließ sich davon nicht entmutigen und erkämpfte sich den zweiten Satz mit 7:5. Der dritte Satz wird im Doppel als Match-Tiebreak ausgespielt. Und dieser spiegelte bis zum 7:7 den spannenden Charakter des Matches wieder. Am Ende jedoch gelang es Zverev und Melo drei Punkte in Folge zu machen und so konnten sie als Gewinner-Team den Platz verlassen. Im morgigen Finale treffen sie auf die beiden Belgier Joran Vliegen und Sander Gille. Bisher konnte sich Zverev zwei Titel im Doppel erspielen. Seinen ersten Doppel-Titel holte er sich 2017 in Shenzhen und seinen zweiten 2019 in Peking.

Hier das Doppel-Tableau der Herren