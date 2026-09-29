Zverev und Djokovic dabei: Diese Profis sind Teil des Grand-Slam-Spielerbeirats

Der neue Grand-Slam-Spielerbeirat besteht aus sechs Männern und sechs Frauen. Auch Alexander Zverev und Novak Djokovic sind dabei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2026, 22:46 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev sind Teil des neuen Spielerrats

Kurz vor den US Open kündigten die vier Grand-Slam-Turniere unisono die Gründung eines neuen Spielerbeirats an. Dieser soll künftig “als Forum für direkte Kommunikation, Feedback und Zusammenarbeit zwischen den Grand Slams und den Spielern dienen”, hieß es im August in der entsprechenden Mitteilung.

Der “Grand Slam Player Advisory Council”, wie das neue Gremium offiziell heißt, soll sich in erster Linie finanziellen Fragen widmen. Die Preisgeldverteilung war in der jüngeren Vergangenheit einigen Profis ein Dorn im Auge, in Paris und Wimbledon kam es deswegen zu Medienprotesten. Zwischenzeitlich war sogar ein möglicher Boykott der Grand-Slam-Turniere im Gespräch.

Rybakina und Sabalenka sind ebenfalls Teil des Beirats

Nach der Gründung des Spielerbeirats ist dieses Szenario zumindest vorerst vom Tisch. Beim Laver Cup in London soll es laut dem renommierten Journalisten Jon Wertheim nun zu weiteren Gesprächen zwischen Vertretern der vier Major-Events und den Spielern gekommen sein. Mittlerweile dürften auch die zwölf Mitglieder des Beirats feststehen.

Wie Wertheim auf X postete, werden bei den Männern Alexander Zverev, Ben Shelton, Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Lorenzo Musetti und Arthur Rinderknech sowie auf Frauenseite Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Iva Jovic und Maria Sakkari Teil des Beirats sein. Die französische Nachrichtenagentur AFP bestätigte diese Informationen, eine offizielle Mitteilung der Grand-Slam-Turniere ist noch ausständig.