Zverev mit neuem Schwung zurück auf Rasen: "Paris ist abgehakt"

Der zerplatze Traum des ersten Grand-Slams in Paris sei abgehakt für Alexander Zverev. Die Motivation den ersten Major-Titel zu gewinnen ist aber unverändert hoch. Bei dem ATP-500-Turnier von Halle bereitet sich Zverev nun auf den Rasenplatz-Klassiker Wimbledon vor.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.06.2024, 21:59 Uhr

Ein bisschen Pause hatte sich der Deutsche Roland Garros-Finalist gegönnt. Eigentlich war Stuttgart als Anlaufstelle nach Paris geplant, doch musste der 27-jährige nach den anstrengenden zwei Turnierwochen doch erstmal kurz durchatmen. Ein paar Golf-Sessions gab es, nun ist Alexander Zverev aber schon wieder zurück auf dem Platz.

Von Asche zu Rasen- keine leichte Umstellung. Das ATP-500-Turnier in Ostwestfahlen soll bei der optimalen Vorbereitung auf Wimbledon helfen. Und das dramatische Finale der French Open sei nun kein Thema mehr: “Paris ist abgehakt”, erklärte Zverev nach seiner Ankunft bei dem deutschen Rasen-Turnier, der Fokus liegt jetzt auf der nächsten Chance, endlich den ersten Major-Titel in die Höhe halten zu können- Wimbledon. "Ich will nicht als einer der erfolgreichsten Tennisspieler enden, der nie einen Grand Slam gewonnen hat. Ich habe eigentlich alles gewonnen, was es gibt – außer einem Grand-Slam-Titel. Ich bin Weltmeister gewesen, zweimal. Ich bin Olympiasieger geworden, habe alle möglichen ATP-Turniere gewonnen. Es fehlt nur ein Major-Sieg", sagte der 27-jährige Zverev.

Jahresziel ist die Nummer Eins und ein lang ersehnter Grand-Slam-Titel

“Natürlich ist die Nummer 1 ein Ziel für mich und ein Thema in diesem Jahr. Ich habe es ja selbst in der Hand, wenn ich gut weiterspiele und mich weiterhin steigere, was mir dieses Jahr ja schon gelungen ist”, führte Zverev weiter aus. In Halle soll nun die Erfolgssträhne des 27-jährigen Deutschen weitergehen. Auf seinen ersten Titel bei dem hochkarätig besetzten Turnier musste Zverev bisweilen noch warten.

2016 und 2017 erreichte er das Endspiel, dieses Jahr will Zverev “vorne im Rennen um den Titel dabei sein.” Doch die Konkurrenz ist hoch: Neben Zverev schlagen unter anderem Tsitsipas, Medvedev, Rublev sowie der italienische Superstar und Weltranglistenerste Jannik Sinner auf. Die erste Runde des ATP-500-Turnier startet direkt mit einem Deutschen-Duell: Zverev empfängt heute den Qualifikanten Oscar Otte.

Hier das Einzel-Tableau der Herren