1651:1651 Punkte - So unglaublich ausgeglichen ist die Rivalität zwischen Sinner und Alcaraz

Enger geht es nicht: In ihren bisherigen 16 Aufeinandertreffen auf Tour-Level gewannen sowohl Jannik Sinner als auch Carlos Alcaraz exakt 1651 Punkte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2025, 17:03 Uhr

© Getty Images In Turin hatte Jannik Sinner das bessere Ende für sich

Das Tennisjahr 2025 stand voll und ganz im Zeichen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Dass die beiden am Sonntag auch das Endspiel bei den ATP Finals bestritten, überraschte demnach wohl niemanden mehr. Eine Statistik, die nach dem Finale in Turin auf Social Media die Runde machte, sorgte hingegen für großes Staunen.

In den bisherigen 16 Tour-Begegnungen zwischen Sinner und Alcaraz wurden 3302 Punkte ausgespielt. Wie X-User Bastien Fachan nun herausfand, teilten die beiden Superstars diese brüderlich unter sich auf. 1651 Punkte entschied der Südtiroler für sich, 1651 der Spanier - unglaublich!

Alcaraz gewann 2024 und 2025 in Paris weniger Punkte als Sinner

Überraschend ist diese Statistik auch deshalb, weil Alcaraz im direkten Vergleich mit Sinner doch relativ deutlich mit 10:6 führt. Allerdings war der Großteil der Begegnungen - so auch das jüngste Endspiel in Turin - äußerst umkämpft. Bei den French Open 2024 und 2025 gewann Alcaraz sogar zweimal das Match, obwohl er insgesamt weniger Punkte holte als Sinner.

Mit der ausgeglichenen Bilanz werden Sinner und Alcaraz auch in die kurze Winterpause gehen, da der Italiener im Gegensatz zu seinem Dauerkontrahenten nicht an der Davis-Cup-Endrunde in Bologna teilnehmen wird. Dort will Alcaraz mit dem spanischen Team seine ohnehin schon überragende Saison krönen.