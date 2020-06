Adria-Tour: Alexander Zverev vs Marin Cilic live - im TV, Livestream und Matchtracker

Für Alexander Zverev geht es bei der Adria Tour an diesem Wochenende in Zadar/Kroatien weiter - am Abend trifft er um 21 Uhr auf Marin Cilic. Wir haben das Spiel für euch im Matchtracker - im Fernsehen ist Eurosport 2 dabei, via Stream ist der Eurosport Player das Stichwort.

zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 17:52 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Zverev hatte zunächst am Nachmittag gegen Danilo Petrovic (ATP-Nr. 157) verloren, um 21 Uhr geht es dann in einem Highlight-Match gegen Marin Cilic.

Das Spiel könnt ihr bei uns im Matchtracker verfolgen. Im TV überträgt Eurosport 2, außerdem seid ihr im Eurosport Player dabei!