Adria-Tour: Alexander Zverev unterliegt Danilo Petrovic - und irritiert mit Doppelfehlern

Alexander Zverev hat am Eröffnungstag der zweiten Station der Adria-Tour sein erstes Match verloren. Am Abend darf er noch mal ran.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 18:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Zverev unterlag am Nachmittag dem Weltranglisten-157. Danilo Petrovic mit 3:4 und 3:4 - und gab hierbei keine gute Figur ab. Insbesondere der Aufschlag hakt nach wie vor beim Deutschen, dessen zweite Aufschläge teilweise meterweit ins Aus flogen. Zverev gab entsprechend auch den ersten Satz mit einem Doppelfehler ab, im zweiten Satz unterliefen ihm drei Doubletten in Folge zum zwischenzeitlichen Break für Petrovic.

Zverev am Abend gegen Cilic

Zuvor hatte Borna Coric gegen Grigor Dimitrov mit 4:1, 4:2 gesiegt.

Auch Gastgeber Novak Djokovic ist noch im Einsatz, er trifft auf Pedja Krstin.

Am Abend geht es dann für Djokovic gegen Borna Coric, Zverev trifft auf Marin Cilic. Das Spiel haben wir für euch im Matchtracker.

Die Adria-Tour wird aktuell in Zadar/Kroatien weiter. Am vergangenen Wochenende waren Djokovic, Zverev, Thiem und Co. in Belgrad am Start.