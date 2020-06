Novak Djokovic wehrt sich gegen Kritik, Adria-Tour geht ohne Abstandsregeln weiter

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich gegen die Kritik an den Hygienebestimmungen im Rahmen seiner Adria-Tour gewehrt.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 11:29 Uhr

© GEPA Novak Djokovic

"Es ist nicht einfach, den Leuten zu erklären, dass die Situation in den USA oder in Großbritannien eine komplett andere ist als in Serbien oder den umliegenden Ländern", sagte der 33-Jährige bei Eurosport.

Die von Djokovic veranstaltete Turnierserie war am vergangenen Wochenende in der serbischen Hauptstadt Belgrad gestartet, auf eine grassierende Corona-Pandemie deutete allerdings wenig hin. Die Zuschauerränge waren prall gefüllt, die Spieler umarmten sich - und feierten anschließend ausgelassen in einem Club.

Djokovic erklärte, ihm sei die Kritik "speziell aus dem Westen" bewusst. Jedoch: "Den Regeln und Maßnahmen, die von den Institutionen der Regierung und der öffentlichen Gesundheit festgelegt wurden, sind wir vom ersten Tag an gefolgt. Wir haben die Linien nicht überschritten."

An diesem Wochenende geht die Tennistour, an der unter anderem Deutschlands Topspieler Alexander Zverev teilnimmt, in der kroatischen Küstenstadt Zadar weiter. Erste Bilder deuten bereits darauf hin, dass die "Partystimmung" ähnlich aussehen wird wie in Belgrad.

Spielplan für Samstag, 20. Juni 2020

In Zadar kommen am Samstag sowohl Djokovic als auch Zverev zu jeweils zwei Einsätzen. Auch Grigor Dimitrov, Andrej Rublev, Borna Coric und Marin Cilic sind am Start.