Alexander Zverev - der nächste Schritt

Alexander Zverev hat seinen ersten Wimbledon-Titel knapp verpasst. Und sich doch wieder weiterentwickelt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.07.2026, 22:12 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev hat in Wimbledon gut gebrüllt

Mit dem Triumph in Wimbledon wäre Alexander Zverev in ein neues Zeitalter gestartet. Während ihm in Paris der Weg zur Erlösung quasi auf dem Silbertablett serviert worden war, hätte der Hamburger mit einem Sieg im Finale des Rasenklassikers gegen Jannik Sinner endgültig all seine lauten Kritiker zum Schweigen gebracht. Doch mit den Augen der gesamten (Sport-)Welt auf ihn gerichtet, schaffte er es wieder nicht, sein scheinbar unlösbares italienisches Problem zu knacken.

Mit zwei Grand-Slam-Titeln in fünf Wochen, dazu einem beim wichtigsten Turnier des Jahres, hätte Zverev aktuell in einer Liga mit Sinner und auch Carlos Alcaraz genannt werden müssen, die so lange die Szene nach Belieben dominiert und den Deutschen an den Rande der Verzweiflung gebracht hatten. Doch die vierte Niederlage im fünften Major-Finale hinterlässt die bittere Erkenntnis, dass Zverev noch nicht in diesen elitären Kreis eintreten darf. Dafür fehlt weiterhin dieser eine Sieg gegen einen der Dominatoren auf der größtmöglichen Bühne.

Doch ist jetzt alles wieder schlecht? Auf keinen Fall! Zverev kann trotz des bitteren Dämpfers viele positive Dinge aus London mitnehmen. Sein aggressiveres Spiel funktionierte lange glänzend, sein neues Selbstvertrauen tat ihm sichtbar gut. Er hat Schritte nach vorne gemacht.

Ja, wieder an Sinner zu scheitern, dazu noch im Finale von Wimbledon, tut weh. Und das wird es auch noch eine ganze Weile. Doch Zverev zeigte auch im Endspiel, dass nicht mehr viel fehlt. Ein kleines Gedankenspiel: Was wohl passiert wäre, wenn er den zweiten Tiebreak gewinnt?

Der Titel bei den French Open wird ihm helfen, darüber hinwegzukommen. Und so scheint auch bei den US Open der große Wurf möglich. Dafür ist der runderneuerte Zverev einfach zu gut - auch wenn Sinner ihm immer noch ein bisschen voraus ist.