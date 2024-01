Alexander Zverev entspannt im Februar und März

Alexander Zverev kann nach den Australian Open entspannt in die kommenden Wochen blicken, bevor dann auf dem Sandplatz zum ersten Mal wieder Punkte zu verteidigen sind.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.01.2024, 16:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev kann die nächsten Turniere entspannt angehen.

In dieser Woche will Alexander Zverev beim Davis Cup die deutschen Farben in Ungarn vertreten. Nach seinem offenbarten Krankheitszustand in Melbourne kann über die Sinnhaftigkeit sicherlich diskutiert werden. Allerdings unterstreicht das den Willen der deutschen Nummer eins, für das eigene Team stets da zu sein.

Anschließend stehen für den 26-Jährigen dann Reisen nach Mexiko und die USA an. Am 26. Februar startet in Acapulco das fast schon traditionelle ATP-Turnier der Kategorie 500. 2021 konnte Alexander Zverev dieses Turnier bereits gewinnen. Aus dem letzten Jahr gibt es dabei keine Punkte aus dem Februar zu verteidigen, da die Teilnahmen in Rotterdam und Doha zu Gunsten von anderen Turnieren aus der Summer gestrichen worden sind.

Halbfinale der French Open bescherte Alexander Zverev viele Punkte

Beim Masters in Miami, das im März auf Indian Wells folgt, trat die Nummer sechs der Weltrangliste vor 11 Monaten nicht an. Nur in Kalifornien gibt es daher Punkte zu verteidigen. Im vergangenen Jahr scheiterte Alexander Zverev im Achtelfinale an Daniil Medvedev und erhielt 90 Punkte für das Ranking. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass bei guter Form weitere Punkte hinzukommen werden.

In der folgenden Sandplatzsaison gibt es dann über 1000 Punkte zu verteidigen, darunter das Halbfinale von Roland Garros. Bei den Mastersevents in Monte Carlo, Madrid und Rom war ebenfalls jeweils im Achtelfinale Schluss.