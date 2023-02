Alexander Zverev gewinnt die erste Runde in Dubai

Alexander Zverev konnte sich in Dubai mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen den 21-jährigen Jiri Lehecka durchsetzen. Nun trifft er in der zweiten Runde entweder auf Emil Ruusuvuori oder Christopher O´Connell.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 27.02.2023, 20:22 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev kann sich zurückkämpfen.

Zverevs Erstrundengegner beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai hieß Jiri Lehecka. Gegen den Tschechen verlor er zu Jahresbeginn beim United Cup mit 4:6, 2:6. Diesmla konnte Zverev den Spieß aufgrund einer klaren Leistungssteigerung herumdrehen.

Der Start der Partie verläuft für den Deutschen mit einem Break bei eigenem Aufschlag nicht sehr gut. Mit seiner offensiven Spielweise gelingen Lehecka immer wieder gute Ballgewinne; beide Spieler bringen ihre Aufschlagspiele durch. Zverev wird im Laufe des ersten Satzes aufmerksamer und spielt Ballwechsel öfters fertig, Lehecka serviert aber abwechslungsreich und sichert sich nach 33 Minuten mit seinem ersten Ass der Partie den ersten Satz.

Zverev startet souverän in den zweiten Satz und erspielt sich die erste Breakchance. Der Ball landet allerdings im Aus. Zverev findet keinen richtigen Rhythmus auf der Vorhand-Seite und es mangelt an Selbstvertrauen – 1:1. Auf seinen Aufschlag kann sich der gebürtige Hamburger heute auch in Drucksituationen verlassen und serviert zum 2:1. Zverev spielt in der Vorhand zu vorsichtig und mit zu viel Spin, Leheckas Return ist deutlich besser als der des Olympiasiegers. Zverev kann aber sein Aufschlagspiel zum 3:2 nach zwei Breakbällen durchbringen.

Zverev gewinnt das Momentum für sich

Ein Doppelfehler des Tschechen ermöglicht Zverev eine Breakchance, die sein Gegner aber sofort mit einem Ass zunichte macht. Mit Hilfe eines weiteren Doppelfehlers einen Punkt später schafft Zverev das Break zum 4:2. Er schöpft wieder Glauben an sich, serviert und spielt konstanter. Er kann seinen Aufschlag zum 6:3 Satzausgleich durchbringen. Zu Beginn des entscheidenden Satzes servieren beide Spieler stark. Das dritte Spiel dauert lange, der Deutsche bringt aber seinen Aufschlag durch. Zverev schafft das Break zum 3:2. Lehecka schafft bei 3:4 noch das Break zum 4:4, Zverev beginnt, nachzudenken. Zverev kämpft sich mit einem Re-Break zum 5:4 zurück. Mit Serve-and-Volley gewinnt Zverev letztendlich das Match.

