Alexander Zverev in Miami - noch fehlt der Florida-Titel

Alexander Zverev beginnt heute als Nummer eins seinen Angriff auf den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Lediglich einmal war der Deutsche knapp dran am großen Coup.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 10:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images 2018 musste sich Alexander Zverev noch in Key Biscayne John Isner geschlagen geben - im Finale

Indian Wells ist abgehakt für Alexander Zverev, heute geht es in Miami gegen Jacob Fearnley los (ab 17 Uhr live bei Sky und in unserem Ticker). Den Briten hat Zverev in der dritten Runde der Australian Open sicher im Griff gehabt, es gibt wenig Anlass zu glauben, dass sich dies im Hard Rock Stadium ändern wird. Die Bedingungen in Florida liegen Zverev grundsätzlich ja besser als jene in Indian Wells, es spielt sich deutlich schneller, vor allem auch in den Abendsessions.

Dennoch hat die deutsche Nummer eins in Miami bzw. beim Vorgängerturnier in Key Biscayne noch keinen Titel holen können. Die Match-Bilanz steht bei 17:9, einmal war Zverev schon knapp am Championat dran.

Losgegangen ist es 2015, damals musste sich Alexander Zverev tatsächlich noch qualifizieren. In Runde eins des Hauptfeldes besiegte er dann Sam Groth, unterlag danach aber Lukas Rosol.

Auch 2016 war in der zweiten Runde Schluss. Zum Auftakt hatte Zverev, angereist als Nummer 52 der Welt, Michael Mmoh in zwei Tiebreaks besiegt. Gegen Steve Johnson verlor der gebürtige Hamburger dann aber eben auch in zwei Kurzentscheidungen.

2017 startete Zverev erstmals als gesetzter Spieler, erreichte mit Siegen über Yen-Hsun Lu, John Isner und Stan Wawrinka das Viertelfinale. Dort allerdings kam das Aus gegen Nick Kyrgios. Der Australier gewann mit 6:4, 6:7 (9) und 6:3.

Im Jahr darauf, dem letzten in Key Biscayne, schien dann alles angerichtet für den Triumph von Zverev. Nach Erfolgen gegen Daniil Medvedev, David Ferrer, Nick Kyrgios, Borna Coric und Pablo Carreno Busta gewann Zverev im Endspiel 2018 gegen John Isner auch den ersten Satz - musste sich dann aber mit 7:6 (4), 4:6 und 4:6 geschlagen geben.

Eher kurz geriet der erste Auftritt auf dem Gelände des Hard Rock Stadiums 2019. Da schied Alexander Zverev gleich zum Auftakt in drei Sätzen gegen seinen späteren Coach David Ferrer aus.

Nicht viel besser erging es Zverev 2021 (2020 fiel das Turnier wegen der Pandemie aus). Leicht erkrankt verlor er sein erstes Match gegen Emil Ruusuvuori mit 6:1, 3:6 und 1:6.

2022 lief es wieder besser. Erneut gewann Zverev gegen Borna Coric, danach gegen Mackenzie McDonald und Thanasi Kokkinakis. Im Viertelfinale setzte es aber eine Niederlage gegen Casper Ruud.

Taro Daniel war es 2023 vorbehalten, Alexander Zverev schon in der zweiten Runde, also bei dessen ersten Match, nach Hause zu schicken.

Im vergangenen Jahr schließlich sah wieder vieles nach dem ersten Coup für Zverev aus. Gleich in Runde zwei des Turniers von 2024 überwand er mit Félix Auger-Aliassime einen richtig schwierigen Gegner, danach folgten Siege gegen Christopher Eubanks, Karen Khachanov und Fabian Marozsan. Im Halbfinale wurde Zverev aber von Grigor Dimitrov überrascht - und verlor mit 4:6, 7:6 (4) und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau in Miami