Miami Masters: Zverev scheitert im Halbfinale an Dimitrov

Alexander Zverev ist mit einer Drei-Satz-Niederlage gegen Grigor Dimitrov im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami ausgeschieden. Der Bulgare spielt am Sonntag gegen Jannik Sinner um seinen zweiten 1000er-Titel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.03.2024, 03:07 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Freitag in Miami

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev war nach dem glatten Erfolg von Grigor Dimitrov gegen Carlos Alcaraz sicherlich gewarnt. Aber es half nichts. Denn der Bulgar, der zu Beginn der Saison schon den Titel in Brisbane geholt hatte, konnte sich nach sieben Niederlagen in Folge erstmals seit 2014 gegen Zverev behaupten. Und zo mit einem 6:4, 6:7 (4) und 6:4 in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami ein.

Dort trifft Dimitrov am Sonntag auf Jannik Sinner, der beim 6:1 und 6:2 gegen Daniil Medvedev eine blitzsaubere Leistung ablieferte. Für beide Finalisten geht es um den zweiten 1000er-Titel ihrer Karriere. Dimitrov konnte 2017 in Cincinnati reüssieren, Sinner im vergangenen Sommer in Kanada.

Dimitrov kehrt in die Top Ten zurück

Für Alexander Zverev geht damit ein gutes Turnier zu Ende, das aber auch ganz hervorragend hätte gelingen können. Schließlich liegt die deutsche Nummer eins nicht nur gegen Grigor Dimitrov klar im Head-to-Head vorne (jetzt 7:2), sondern auch gegen Jannik Sinner (4:1). Aber so heißt es für Zverev weiterhin warten auf Titel Nummer 22.

Der Freitagabend in Miami gehörte aber Grigor Dimitrov, der kein einziges Mal seinen Aufschlag abgeben musste. Gegen Jannik Sinner hat der Routinier 2020 in Rom auf Sand gewonnen, die beiden übrigen Partien gingen in der vergangenen Saison in Miami (!) und Peking an den Südtiroler.

Mit seinem Sieg über Zverev hat Grigor Dimitrov übrigens auch gleich die Ehre der einhändigen Rückhandspieler wiederhergestellt. Denn er wird am Monatg unter die Top Ten der ATP-Charts einziehen. Erstmals nach mehr als fünf Jahren.

Hier das Einzel-Tableau in Miami