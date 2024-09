Alexander Zverev: "Lungenentzündung diagnostiziert"

Alexander Zverevs mysteriöse Krankheit ist nun endlich bekannt - bei ihm wurde eine Lungenentzündung festgestellt. Aktuell kuriert er sich erst mal aus.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.09.2024, 14:38 Uhr

Was ist los mit Alexander Zverev? Diese Frage stellte man sich des öfteren in den vergangenen Wochen, auch er sich selbst. Seit einiger Zeit nämlich schon klagt Zverev immer wieder über Unwohlsein, Husten und eine gewisse Schlappheit - in Hamburg, bei den Olympischen Spielen, auch in New York bei den US Open.

Auch am vergangenen Wochenende beim Laver Cup schien Zverev angeschlagen, ließ sich bei den Partien seiner Kollegen selten blicken.

Nun scheint klar, was der Auslöser ist. “Leider wurde bei mir eine Lungenentzündung diagnostiziert, was die Schwierigkeiten erklärt, die ich in den letzten Monaten körperlich hatte”, sagte Zverev gegenüber der dpa. “Ich muss mich zunächst um meine Gesundheit kümmern, um so schnell wie möglich wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können.”

Zverev sagt in Peking ab

Zverev hatte kurz zuvor das ATP-Turnier in Peking abgesagt. "Ich bin sehr enttäuscht, dass ich von den China Open zurückziehen musste. Ich werde meine chinesischen Fans in Peking vermissen und hoffe, bald wieder vor ihnen spielen zu können".

Zverev hofft nun, beim Masters-Turnier in Shanghai vom 2. bis 13. Oktober wieder eingreifen zu können. Außerdem plant er mit den Turnieren in Wien und Paris sowie den ATP Finals in Turin. Zverev ist als Zweiter im Jahres-Race hierfür schon fix qualifiziert.

Offen ist hingegen noch, ob Zverev auch bei den Davis-Cup-Finals in Malaga Ende November teilnehmen wird. Aktuell scheint es nicht so, Zverev wurde erst mal nicht nominiert. Ein fünfter Platz aber wurde bislang nicht besetzt, um Zverev im Zweifel doch nachnominieren zu können. Sollte er bis dahin wieder fit sein - und noch Kraft haben für den Saison-Endspurt.

Erst kürzlich hatte sich der Hamburger über den zu vollen Terminplan beschwert.