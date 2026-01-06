Alexander Zverev: Schlägerwurf als Wachrüttler?

Alexander Zverev kassierte gegen Hubert Hurkacz am Montag eine deutlich, aber ebenso auch bittere Niederlage. Der Frust über den Matchverlauf war der deutschen Nummer eins spätestens beim Wurf des Rackets anzumerken. Vielleicht war diese Niederlage im Nachhinein eine gute Erfahrung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 13:42 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev konnte seine Enttäuschung gegen Hubert Hurkacz nicht verstecken.

Der Spielverlauf war schon recht bitter für Alexander Zverev, als der Weltranglistendritte am Montag gegen Hubert Hurkacz beim United Cup glatt in zwei Sätzen unterlag. Nachdem der gebürtige Hamburger das entscheidende Break kassierte, landete das eigene Racket auf dem Boden. Zu groß war der Frust, der sich gegen den fast fehlerfrei agierenden Polen anstaute.

Rückblickend bleibt jedoch festzuhalten, dass Alexander Zverev an diesem Montag in Sydney eine dieser Niederlagen kassierte, die auf der Tour immer wieder vorkommen. Ein Gegner in bestechender Fassung und in den entscheidenden Momenten fehlt das notwendige Spielglück. Dass Alexander Zverev in diesen Phasen auch sehr passive agierte, sei mal beiseitegeschoben. Das ist eine andere Diskussion.

Alexander Zverev beim United Cup stets gut aufgelegt

Doch vielleicht war diese Niederlage auch einfach ein Warnschuss zur richtigen Zeit. In den vergangenen Jahren präsentierte sich Zverev beim Ländervergleich in Down Under stets gut aufgelegt und erfolgreich. Diese Niederlage kann nun dazu führen, die berühmten letzten Prozent im Training herauszukitzeln, damit eine Niederlage diesen Kalibers bei den Australian Open nahezu ausgeschlossen ist.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Alexander Zverev in einigen Wochen auf erfolgreiche Australian Open zurückblickt und diese eine Niederlage gegen Hubert Hurkacz als den perfekten"Wachrüttler" hervorhebt. Dass dadurch vielleicht das Weiterkommen beim United Cup als Folge daherkommt, wird dann zu verkraften sein. Und irgendwas gibt es im Tennis ja immer zu beklagen.