Alexander Zverev spielt Doppel bei Indian-Wells-Challenger

Vorm Masters-Turnier in Indian Wells findet an Ort und Stelle bereits ein Challenger-Turnier statt. Mit dabei: Alexander Zverev.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.03.2020, 16:47 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Alexander Zverev wird in der kommenden Woche beim ATP-Challenger-Event in Indian Wells im Doppel aufschlagen. Zverev ist hierbei mit seinem Bruder Mischa am Start - Gegner in Runde 1 sind Sebastian Korda (der Sohn von Ex-Profi Petr Korda) und Mitchell Krueger.

Und Zverev ist nicht der einzige prominente Starter: Auch Jack Sock (mit Michael Mmoh) und der lange verletzte Lucas Pouille (mit Gregoire Barrere) sind am Start, wie auch das Duo Jannik Sinner/Frances Tiafoe.

Bei den Damen sind Siegemund, Barthel und Haas dabei

Im Einzel wäre Zverev ein Start als Top-10-Akteur im Übrigen untersagt. Gemeldet sind hier indes unter anderem Pouille, Sinner, Steve Johnson und Tiafoe. Aus deutscher Sicht dabei: Mischa Zverev und Peter Gojowczyk.

Auch die Damen spielen ein 125k-Event in Indian Wells. Hier gemeldet, unter anderem: Mona Barthel, Laura Siegemund und Barbara Haas.

Das Masters-Turnier (Herren) bzw. Premier-Mandatory-Event (Damen) in Indian Wells startet am 12. März.

Zverev-Brothers bereits in Acapulco am Start

Zverev war zuletzt in dieser Woche in Acapulco am Start, wo er im Achtelfinale ausgeschieden war. Er hatte zum Auftakt noch gegen Jason Jung mit 7:6 (6), 6:1 gewonnen, im Achtelfinale dann aber gegen Tommy Paul mit 3:6, 4:6 verloren. Auch hier hatte er mit Mischa Zverev einen Auftritt im Doppel, die beiden gewannen zunächst gegen Jackson Withrow/Nicholas Monroe mit 6:3, 6:3, verloren dann aber im Viertelfinale gegen das französische Duo Adrian Mannarino/Fabrice Martin mit 1:6, 4:6.

Für Mischa Zverev geht es im Einzel weiterhin darum, den Anschluss nach oben wiederherzustellen. Er war nach einer Niederlagenserie 2018/2019 bis auf Platz 293 in der Welt abgestürzt und stand zuletzt Anfang Februar im Halbfinale des Challenger-Turniers in Cherbourg. Aktuell ist er auf Platz 257 in Ranking notiert.

In Acapulco hatte er eine Wildcard erhalten, zum Auftakt aber gegen John Isner mit 3:6, 6:7 (4) verloren.