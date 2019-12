Amtlich: Keiner hat mehr Stil als Roger Federer

Roger Federer hat den Award als „Most Stylish Man of the Decade“ gewonnen. Für ihre sportlichen Leistungen wurden derweil Matteo Berrettini und Jannik Sinner ausgezeichnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2019, 12:52 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Herr Federer 2017 in Perth

Das Schöne an den meisten sportlichen Wettbewerben ist ja, dass die Regeln, nach denen ein Sieger ermittelt wird, ganz klar feststehen: Eine Fußballmannschaft gewinnt ein Match, wenn sie mehr Tore erzielt als der jeweilige Gegner. Wer beim Tennis den letzten Punkt macht, geht als Sieger vom Platz. Schwieriger da schon die Entscheidungsfindung beim Eiskunstlauf, wo die Punkterichter immer noch nach persönlichem Empfinden entscheiden können. Wenn auch nicht mehr nach Gutsherrenart wie noch vor wenigen Jahren.

Über Stilfragen ließe sich also entweder gar nicht oder ganz episch diskutieren, wie wollen hier einfach nur das Ergebnis der bereits vor ein paar Tagen erwähnten Umfrage des GQ Magazines verkünden: Ja, Roger Federer hat den mittels Abstimmung auf Instagram ermittelten Titel des „Most Stylish Man of the Decade“ gewonnen. Mit einem Finalsieg gegen Timothée Chalamet, nachdem der Schweizer zuvor A$AP, Jonah Hill und Harry Styles in der Gunst der Fans paniert hatte.

Sinner und Berrettini ausgezeichnet

Etwas strenger leistungsorientiert geht es da bei den Auszeichnungen der Gazzetta dello Sport zu. Bei der auch zwei italienische Spieler mit Preisen bedacht wurden. Zunächst einmal Matteo Berrettini, der als größte Überraschung 2019 in die Annalen der renommierten Sportzeitung eingehen wird. Jannik Sinner dagegen, der 18-jährige Südtiroler, wurde, so unsere italieniechsen Übersetzer hier nicht falsch liegen, für die beste Leistung des Jahres geehrt. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass jener Titel, mit dem Sinner die meiste Aufmerksamkeit erregt hat, bei den #NextGen-Finals in Mailand zustande gekommen ist. Von der ATP war Sinner bereits als Newcomer of the Year ausgezeichnet worden.