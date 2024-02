Andreescu plant Comeback in Indian Wells

Comebacks bei den Frauen stehen zu WTA-Saison 2024 hoch im Kurs. Bianca Andreescu musste sich dabei noch etwas gedulden. Nun hat die US-Open-Siegerin von 2019 ihren Comeback-Fahrplan verraten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 12:04 Uhr

Bianca Andreescu hat verraten, dass sie im nächsten Monat beim Sunshine Double in Indian Wells und Miami wieder spielen möchte.

Die Kanadierin spielte zuletzt im August 2023 in ihrer kanadischen Heimat bei dem 1000-Turnier in Montreal, wo sie in der ersten Runde mit 6:3, 6:2 gegen Camila Giorgi verlor. In diesem Match hatte Andreescu über die gesamte Dauer deutlich mit Rückenschmerzen zu kämpfen, wollte aber vor den heimischen Fans nicht aufgeben.

Australian Open noch ohne Andreescu

Mitte Dezember verkündete Andreescu auch, dass sie bei den Australian Open nicht aufschlagen wird. Doch es gibt Licht am Ende des Verletzungstunnel für die Kanadierin Andreescu will beim Turnier in Indian Wells, das am 6. März beginnt, wieder spielen.

"Es geht voran. Es sind noch nicht 100 Prozent, aber ich hoffe wirklich, dass ich in Indian Wells spielen kann", sagte die Siegerin von Indian Wells 2019 gegenüber TSN. Die ehemalige Nummer 4 der Weltrangliste betont aber auch, dass es sich um eine Verletzung handelt, bei der es wahrscheinlich nicht gut ist, etwas zu überstürzen. "Ich arbeite viel mit Visualisierung und Meditation, um zu versuchen, die Genesung zu beschleunigen. Natürlich kann man bei so etwas nichts wirklich beschleunigen, außer sich auszuruhen, und das habe ich getan", so Andreescu.