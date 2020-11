Andy Murray kehrt erst 2021 zurück

Andy Murray hat seine Tennissaison 2020 beendet, erst in Australien soll's weitergehen. Für die Australian Open bräuchte er jedoch wohl eine Wildcard.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2020, 17:30 Uhr

Murray hatte aufgrund von Lendenproblemen zuletzt gefehlt und auch seine Teilnahme bei den ATP-Turnieren in Köln absagen müssen. Aktuell steht er wieder im Training, eine Teilnahme beim letzten regulären ATP-Turnier in Sofia komme jedoch nicht in Betracht, wie aus dem Murray-Camp gegenüber PA News Agency zu vernehmen ist. Stattdessen wolle er sich auf die kommende Saison vorbereiten.

Der Schotte soll demnach Mitte Dezember nach Australien reisen, um den dort geltenden Quarantäne-Regelungen zu folgen.

Wo und wie genau der 33-Jährige bei der Saisoneröffnung teilnimmt, ist jedoch noch unklar. Für den ATP Cup ist er nicht qualifiziert, sollten die vor ihm notierten Dan Evans (31.), Kyle Edmund (47.) oder Cameron Norrie (70.) ihr Interesse bekunden; Murray steht aktuell nur auf Platz 118. der Welt. Entsprechend bräuchte er wohl auch eine Wildcard für die Australian Open, es sei denn, dass einige Akteure, ähnlich wie bei den US Open, aus Sicherheitsgründen von einer Teilnahme in Melbourne absehen würden.

Bei den Australian Open 2018 hatte der Murray seine Karriere eigentlich mehr oder weniger wegen andauernder Hüftprobleme beendet, war jedoch nach erfolgreicher Operation zunächst im Doppel und dann auch im Einzel zurückgekehrt.