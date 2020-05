Betrunkener Nick Kyrgios huldigt Murray: "Du bist besser als Djokovic"

In einem kurzweiligen und teilweise absurden Instagram-Chat haben sich am Samstagabend Andy Murray und Nick Kyrgios die Ehre gegeben - letzterer durchaus gut angeheitert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.05.2020, 09:19 Uhr

Kyrgios sprach hierbei nicht erst seinem ersten Gläschen Rotwein zu, "ich hatte ungefähr so viele, wie du mir damals Spiele in Wimbledon gegeben hast. Also ungefähr sechs", so der Australier, der auch sein siebtes Gläschen nach rund acht Minuten intus hatte.

Was er in der Corona-Auszeit so getan habe? Nun, sein Wissen um Rotwein und sein Interesse daran seien enorm gestiegen, erklärte Kyrgios. Er wäre aktuell bei nicht allzu vielen Menschen aus dem Tennis froh, sie zu sehen, "du bist einer der wenigen", lobte er seinen Kumpel Murray. Der in den Kommentaren gebeten wurde, zu fragen, ob Kyrgios betrunken sei, "was aber ziemlich offensichtlich ist." Nun, so Kyrgios, morgen würde er wohl zu hören bekommen, dass er nicht mit ihm hätte sprechen sollen. Murray gab zu: "Ja, ich wurde gewarnt:" Der Ratschlag von Kyrgios: "Mach das nächstes Mal mit Carreno Busta."

Kyrgios über Thiem: "Schaut eher Farbe beim Trocknen zu"

Aus seiner Liebe zu Murray hatte Kyrgios noch nie einen Hehl gemacht, der Schotte war schließlich einer, der ihn trotz seiner Aussetzer immer wieder in Schutz genommen hatte. Zu Nadal und Djokovic hingegen pflegt Kyrgios ein eher kritisches Verhältnis. Was wohl auch einige Theorien erklärt, die Kyrgios im Chat zum Besten gab. Djokovic habe ja seine Aufschläge nicht returnieren können, "er hat Dodgeball gespielt", sei ihnen also ausgewichen. Murray hingegen habe Winner geschlagen. "Du bist besser als Djokovic", daher sein Fazit. Murray jedoch blieb sachlich. "Die Resultate besagen Gegenteiliges."

Des Weiteren sei Murrays Dokumentation großartig gewesen, "ich hatte eine Träne im Auge", so Kyrgios. Und Murray solle doch bitte beim kommenden Laver Cup teilnehmen, für Team World. Dann habe man eine Chance, zu gewinnen. Er möge Team-Events, da seien Australier und Briten ja gleich. Ob er wirklich glaube, dass er und Dominic Thiem zusammenpassen würden? "Ich bin eher an einem schönen Cocktail interessiert, mein Kumpel Dominic schaut eher Farbe beim Trocknen zu."

Ach ja, Murray sehe übrigens blendend aus, schwärmte Kyrgios noch. "Es ist so schön, dich zu sehen. Du sieht so verdammt gut aus." Nun aber müsse er langsam los, erklärte er schließlich. Nicht ohne eine schnelle Bilanz aus den letzten 14 Minuten zu ziehen: "Ich finde, ich habe mich ganz gut gehalten."