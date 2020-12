Andy Murray startet seine Saison in Delray Beach

Andy Murray wird sein Jahr 2021 in Delray Beach eröffnen. Das gaben die Veranstalter bekannt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.12.2020, 08:50 Uhr

© Getty Images Andy Murray

Das Turnier in Florida wurde kürzlich als erstes ATP-Event des Jahres fixiert, vom 7. bis 13. Januar 2021. Der ungewöhnliche Zeitraum für die Hauptfeldspiele, von Donnerstag auf Mittwoch? Weil die Profis am 15./16. Januar in Melbourne anreisen müssten - sollten sie dort antreten wollen -, um sich in Quarantäne zu begeben.

Murrays erstes Match ist bereits terminiert, für den 8. Januar, 20 Uhr Ortszeit.

Andere Highlights ebenso: John Isner spielt am 9. Januar, 20 Uhr, Milos Raonic am 10. Januar, 14.30 Uhr.

Das Finale findet am Mittwoch, den 13. Januar, 15 Uhr Ortszeit statt.

Murray will 2021 noch mal angreifen

Der Turnierkalender der ATP sieht für Anfang 2021 deutlich anders aus, weil aufgrund der Corona-Pandemie und Reisebeschränkungen die Australian Open auf den 8. Februar verlegt worden sind. Die Qualifikation dafür findet bereits vom 9. bis 13. Januar in Dubai statt.

Murray will nach seinem erfolgreichen Comeback 2019, aber letztlich enttäuschenden 2020 noch mal angreifen. Aktuell ist der 3-malige Major-Sieger nur auf Platz 122 notiert.