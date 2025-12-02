Andy Murray über Zeit mit Djokovic: "Froh es getan zu haben"

Andy Murray äußerte sich einige Monate nach seiner Zusammenarbeit mit Novak Djokovic über seine neue Rolle als Coach und freut sich über die Möglichkeit als Begleiter des Serben einige Erfahrungen gesammelt zu haben.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.12.2025, 09:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andy Murray arbeitet als Coach einige Monate an der Seite von Novak Djokovic.

Dass sich Andy Murray gerne selbstkritisch gibt, das durften die Tennisfans bereits zur aktiven Zeit des Briten oft erleben. Auch nach der Trennung von Novak Djokovic als Coach des Serben stimmte Murray einige selbstkritische Töne an und gab zu, eigene Schwächen in seiner eigenen Rolle als Coach des Superstars ausgemacht zu haben.

Doch einige Monate später gibt sich Andy Murray in Sachen Gesamtfazit über das Abenteuer mit Novak Djokovic deutlich positiver. “Ich bin froh, dass ich das getan habe“, bilanziert der vierfache Grand-Slam-Sieger im „The Tennis Podcast”.

Murray hat “gelernt, was Coaching ist”

Sportlich betrachtet stellt sich Murray selbst jedoch weiterhin kein gutes Fazit aus: "Ich habe nicht die Ergebnisse eingefahren, die er verdient hätte. Dafür habe ich eine Menge darüber gelernt, was Coaching ist." Für Murray war die Zusammenarbeit mit Novak Djokovic eine Premiere. Der Schotte musste in seiner neuen Rolle schnell feststellen, dass die eigene Erfahrung auf dem Court nicht unbedingt ausreicht, um direkt ein erstklassiger Tenniscoach zu sein.

Es ist also sehr gut möglich, dass Andy Murray in Zukunft wieder als Coach auf die Tour zurückkehren wird und von seinen zahlreichen Erfahrungen seiner erfolgreichen Karriere andere Spieler profitieren lässt.