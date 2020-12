Angelique Kerber: Zwischen 2011 und 2020 die Nummer 1 auf Rasen!

Angelique Kerber war eine der erfolgreichsten Spielerinnen der Jahre 2011 bis 2020. Und auf Rasen: einsame Spitze!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2020, 13:16 Uhr

© getty Angelique Kerber

Was wäre die Tenniswelt ohne leidenschaftliche Statistiker? Wir sagen's ganz ehrlich: Sie wäre deutlich trister. Und so sollten wir dankbar sein um die Herrschaften, die das Einmaleins, Prozentrechnung und Co. besser draufhaben als Graf Zahl persönlich.

Enrico Maria Riva ist so einer. Mehr als 10.000 Follower auf Twitter hat der gute Mann, und das zu Recht. Denn er hat uns in den vergangenen Tagen klargemacht, was wir schon lange vermutet, uns aber nicht auszusprechen getraut haben: Wenn's um Rasentennis geht, macht Angelique Kerber keiner was vor!

Denn Angie war zwischen 2011 und 2020 die erfolgreichste Spielerin auf Gras! 59 Siege stehen hier in der Statistik, auf den Plätzen erst folgen Petra Kvitova (51) und Serena Williams (48). Auf Platz 8 übrigens: Sabine Lisicki, finalistin 2013 und Halbfinalistin 2011, mit 39 gewonnenen Matches. Kerbers größte Erfolge: natürlich der Wimbledonsieg 2018, nach dem Finale in 2016.

Serena Williams: Prozentual die Beste

Mooooment, sagt ihr, Serena war "schlechter" als Angie, trotz dreier Wimbledontitel in besagter Zeit (2012, 2015, 2016), zwei weiterer Finals (2018, 2019) und Olympischem Gold (2012)? Jein.

Prozentual war Serena mit Abstand die Beste: 88,89 Prozent ihrer Matches auf Rasen hat sie gewonnen, deutlich mehr als Kvitova (78,46) und Kerber (76,62). Hier folgt übrigens Sabine Lisicki bereits mit 75 Prozent auf vierter Position. Kerbers Vorteil, was die Siege angeht: Sie hat neben Wimbledon auch regelmäßig in Eastbourne (2 Finals, 2012 und 2014) und Birmingham (1 Turniersieg, 2015) gespielt, dazu 2018 und 2019 auf Mallorca - Serena hingegen stets auf ein weiteres Turnier verzichtet...

Ach ja, in noch einer Bilanz liegt Angie übrigens vorne: Sie hat zwischen 2011 und 2020 die meisten Matches absolviert: 592 Stück. Gewonnen davon hat sie 395, Platz 3 in der entsprechenden Bilanz. Hier führen Petra Kvitova und Caroline Wozniacki mit jeweils 404 Siegen.