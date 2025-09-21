Angelique Kerber kehrt für Einladungsturnier auf den Platz zurück

Angelique Kerber wird im Oktober beim prestigeträchtigen Luxembourg Ladies Tennis Masters aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 18:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Angelique Kerber wird in Luxemburg spielen

Häufig hat man Angelique Kerber nach ihrem Rücktritt im Sommer 2024 nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Im Oktober wird sich die Deutsche nun wieder auf altbekanntem Terrain bewegen. Wie die Veranstalter des Luxembourg Ladies Tennis Masters in dieser Woche bekanntgaben, wird die dreifache Grand-Slam-Siegerin vom 9. bis 12. Oktober das prestigeträchtige Einladungsturnier beehren.

Bei dem mit 110.000 Euro Preisgeld dotierten Turnier treten acht frühere Topspielerinnen gegeneinander an. Neben Kerber wird in Luxemburg mit Kim Clijsters eine weitere ehemalige Weltranglistenerste am Start sein, ergänzt wird das Teilnehmerinnenfeld durch Eugenie Bouchard, Anett Kontaveit, Alizé Cornet, Barbora Strycova, Anabel Medina Garrigues und Kirsten Flipkens.

In Luxemburg gab es Differenzen mit der WTA

Das Luxembourg Ladies Tennis Masters findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. im Vorjahr sicherte sich Flipkens durch einen Finalerfolg über Martina Hingis den Titel. Bei der Premierenausgabe im Jahr 2022 hatte Clijsters triumphiert, ein Jahr später trug sich Kontaveit in die Siegerliste des Events ein.

Bis 2021 ging in Luxemburg ein 250er-Event über die Bühne. In der 25-jährigen Turniergeschichte hatten unter anderem Victoria Azarenka, Venus Williams und Caroline Wozniacki den Titel geholt. Wegen Differenzen mit der WTA entschieden sich die Organisatoren des Turniers vor vier Jahren dann dazu, ein Einladungsturnier auszutragen.