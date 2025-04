Arthur Fils: Nicht nur Carlos Alcaraz ist beeindruckt

Arthur Fils hatte Carlos Alcaraz nicht am Rande einer Niederlage, beeindruckte aber mit einer sehr guten Leistung und verlangte dem Spanier über drei Sätze alles ab. Der weitere Aufstieg des 20-Jährigen ist in den kommenden Monaten sicher.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 20:43 Uhr

© Getty Images Arthur Fils hinterlässt mit seiner Vorhand einen bleibenden Eindruck.

Am Ende hat es für einen enttäuschten Arthur Fils nicht gereicht. Trotz einer guten Vorstellung auf dem Center Court des Masters-Turniers von Monte-Carlo scheiterte der Franzose an Carlos Alcaraz in drei Sätzen. Dabei gab der Jungprofi immer wieder das Tempo vor und beeindruckte mit seiner mächtigen Vorhand.

Auch Carlos Alcaraz zeigte sich nach dem Match sichtlich angetan von der Energieleistung des dreimaligen ATP-Toursiegers. „Sein Level ist mittlerweile echt sehr hoch, er übt eine menge Druck auf seine Gegner aus“, lobte der Spanier seinen Kontrahenten nach dem Match.

Auch Alexander Zverev machte mit Fils schon Bekanntschaft

Arthur Fils selbst wird dieses Lob nach dem Match egal gewesen sein. Doch es ist ein weiteres deutliches Zeichen, welchen Weg der Franzose in den kommenden Jahren bestreiten wird. In der kommenden Woche wird Fils mit Rang 14 ein neues Karrierehoch erreichen. Der Zeitpunkt zum erstmaligen Einzug in die Top Ten dürfte mit ähnlichen Leistungen in den kommenden Monaten nur noch eine Frage der Zeit sein.

Bisher hat Fils drei ATP-Titel in seiner Vita stehen. Besonders beeindruckend war der Sieg im Endspiel des 500er-Turniers am Rothenbaum, in dem Alexander Zverev in drei engen Sätzen bereits Bekanntschaft mit der Stärke des Rechtshänders machen durfte.

In diesem Jahr sollten einige Titel hinzukommen. Vielleicht ist ja auch der erste ganz große Coup möglich. Weit entfernt war Arthur Fils in dieser Woche nicht.