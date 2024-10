Aryna Sabalenka – Wohlfühlfaktor China

Aryna Sabalenka hat die vergangene Woche beim WTA 1000er-Turnier in Wuhan mit dem Titel gekrönt. Und Wuhan damit endgültig zu einer ihrer Lieblingsstädte gemacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 21:36 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka konnte in Wuhan den Titel-Hattrick feiern.

Lange war das Turnier in Wuhan aus dem WTA-Kalender verschwunden. Seit 2019 mussten die Fans in China auf die Rückkehr warten und konnten in den vergangene Wochen wieder Stars der Tennisszene beklatschen. Aryna Sabalenka scheint dabei sehnsüchtig auf eine Rückkehr nach Fernost gewartet zu haben.

Mit dem Endspielsieg gegen Lokalmatadorin Qinwen Zheng konnte die Weltranglistenzweite bereits zum dritten Mal den Titel in der 13-Millionen-Einwohnerstadt entgegennehmen. Und nicht nur das: Die 26-Jährige machte damit auch den Titelhattrick perfekt, denn nach der fünfjährigen Pause ging es als Titelverteidigerin in das Turnier.

Aryna Sabalenka zieht mit Serena Williams gleich

Sabalenka hat damit etwas geschafft, was bisher nur Serena Williams gelungen ist. Drei Titel in Folge bei einem Turnier der höchsten Kategorie hinter den Grand Slams. Die drei 1000er-Triumphe legte die langjährige Weltranglistenerste zwischen 2013 und 2015 in Miami vor. Die Belarussin egalisierte nun diesen Lauf und kann im nächsten Jahr den vierten Titel folgen lassen.

Auch mit ihren nun insgesamt fünf Triumphen in China ist Aryna Sabalenka an der Spitze. Nur Agnieszka Radwanska kann mit vier Titel in Fernost ansatzweise mithalten. Die Abstecher nach China haben sich für Sabalenka als Reise mit Wohlfühlfaktor entwickelt, der nächste wird in zwölf Monaten folgen.

