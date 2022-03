Ashleigh Barty spielt weiter Tennis (nur nicht mehr auf der Tour)

Der Rücktritt von Ashleigh Barty kam für viele überraschend. Immerhin eine Sache versprach die Australierin nun: Tennis spielen werde sie auch weiterhin.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 15:48 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Sie habe erst vor rund zehn Tagen ein paar Bälle geschlagen, erklärte Barty in einer Pressekonferenz. "Ich werde nie aufhören, Tennis zu spielen. Ich werde es nur nicht mehr selbstsüchtig deswegen tun, um meine Karriere fortzuführen. Es wird andere Gründe haben."

Diese konkretisierte die Australierin, wenn auch noch nicht in gänzlicher Art und Weise. Sie könne es kaum erwarten, mit jungen Mädels und Jungs auf den Platz zu gehen und "und mich auf unterschiedliche Art und Weise einbringen".

Details nannte Barty nicht, "das ist einfach ein Ziel und ein Traum meinerseits, etwas dem Sport zurückzugeben, der mir so viel gegeben hat", so die 25-Jährige.

Ashleigh Barty: Nächste Karriere als Golfprofi?

Ob Barty zudem eine Sportkarriere in anderer Art andenkt? Möglich ist es. Während ihrer ersten großen Pause zwischen 2014 und 2016 hatte sie Cricket gespielt in Australien, in vergangener Zeit war sie immer öfter auf dem Golfplatz zu sehen. Und dort durchaus mit solider Technik. Über eine entsprechende Karriere werde ja immer gemunkelt, wurde sie gefragt. "Ihr liebt es zu munkeln, oder?", scherzte Barty. Aber man müsse abwarten. "Ich muss erst mal versuchen, die Mitte des Schlägers zu treffen, bevor ich irgendeinen Gedanken daran verschwenden kann, auf Tour zu gehen."

An Unterstützung sollte es ihr hierbei nicht mangeln: Barty ist seit 2017 mit Garry Kissick liiert, und der ist immerhin Golftrainer beim Brookwater Golf & Country Club in Brisbane.

Die beiden sind seit vergangenem November verlobt.

Inwieweit Barty aber wirklich ans Profigolf denkt, scheint fraglich: Als Grund für ihren Tennisrücktritt hatte Barty auch indirekt die viele Reiserei erklärt, die ist mit ihrer Heimatverbundenheit kaum vereinbar ist. Dem wäre im Golf kaum anders.