ATP: 10. Finale in einer Saison - Alcaraz auf den Spuren der Big 4

Carlos Alcaraz spielt eine überragende Saison. Wie überragend, lässt sich auch an seinen zehn Finalteilnahmen ablesen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 22:14 Uhr

Denn in Tokio kämpft “Carlitos” später (ab 11 Uhr, hier im Liveticker) gegen Taylor Fritz um seinen achten Turniererfolg im Jahre 2025. In Rotterdam, Monte-Carlo, Rom, Paris, Queen's, Cincinnati und bei den US Open hat er bereits gesiegt, in Barcelona und Wimbledon zudem die Endspiele erreicht.

Zehn Finals in einem Jahr - eigentlich ein seltenes Ereignis, wären da nicht die Big 4 um Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray.

Federer gelang dieses Kunststück gleich in sieben Spielzeiten (2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2015), Nadal in fünf (2005, 2008, 2011, 2013, 2017), Djokovic ebenso (2009, 2011, 2012, 2015, 2016). Und Murray in einer (2016). Weiters seit dem Jahr 2000: eben nur Alcaraz.

Und Jannik Sinner? Brachte es bislang auf sechs Endspiele in 2025, zwei Turniersiege sprangen dabei raus (Australian Open, Wimbledon). Die vier weiteren Finals gingen allesamt gegen Alcaraz verloren.

Allerdings war Sinner aufgrund seiner Dopingsperre zwischen Februar und April außer Gefecht gesetzt.