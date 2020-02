ATP Acapulco: Finale! Rafael Nadal lässt Grigor Dimitrov keine Chance

Rafael Nadal hat das Endspiel beim ATP-500er-Turnier in Acapulco erreicht. Er schlug Grigor Dimitrov in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.02.2020, 09:23 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Zwar gelang Dimitrov in beiden Durchgängen der bessere Start mit jeweils einem Break - am Ende aber siegte Rafa im Ergebnis deutlich mit 6:3, 6:2. Er trifft nun im Finale des Hartplatzturniers auf den US-Amerikaner Taylor Fritz.

Sieben Breaks gab es in der Begegnung zwischen Nadal und Dimitrov insgesamt, Nadal gelangen fünf davon. Ein Grund: die schwachen Aufschlagwerte beider Akteure. Dimitrov machte nur 48 Prozent der Punkte nach erstem Aufschlag und nur 38 Prozent beim zweiten, wodurch er mit Nadal gleichauf lag; dieser jedoch holte immerhin 68 Prozent, wenn das erste Service kam. Nadal nutzte zudem fünf seiner sechs Breakchancen - Dimitrov nur zwei von sechs.

1 Stunde und 43 Minuten immerhin dauerte die vom Papier her deutlich scheinende Partie, die von den Zahlen her glatteste auf Hartplatz für Nadal im Übrigen gegen den Bulgaren, der seinen einzigen Sieg über den Spanier 2016 eben auf diesem Belag in Peking gefeiert hatte. Die sieben weiteren Duelle auf Hartpatz gingen immer mindestens über drei Sätze. In der Gesamtbilanz liegt Nadal nun bei 13 Siegen und nur 1 Niederlage gegen Dimitrov.

Nun Nadal gegen Fritz

Zuvor hatte bereits Taylor Fritz das Endspiel mit einem Sieg über Landsmann John Isner erreicht. Nachdem er bereits mit 2:6, 2:4 und 0:40 zurückgelegen war, drehte er die Partie noch zum 2:6, 7:5 und 6:3. Fritz steht im aktuellen Liveranking auf Platz 24 - so hoch wie noch nie und nur noch knapp hinter der US-Nummer-1, nämlich Isner.

Das Finale zwischen Nadal und Fritz ist das erste Aufeinandertreffen der beiden bislang auf der ATP-Tour. "Er hat ein starkes Service, fantastische Schläge von der Grundlinie", so Nadal in einem kurzen Ausblick über seinen 22-jährigen Kontrahenten. Nadal ging außerdem auf die "verrückten Bedingungen" in Acapulco ein, die hohe Luftfeuchtigkeit. Aber: "Ich steigere mein Level, spiele in jedem Match besser", so der Weltranglistenzweite.

Bislang hat Nadal im gesamten Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben.

Santiago: Siegesserie von Garin beendet

Beim Parallelturnier in Santiago de Chile (ATP 250) lauten die Halbfinals indes Albert Ramos-Vinolas vs Casper Ruud und Thiago Seyboth Wild vs. Renzo Olivo. Wildcardspieler Seyboth Wild profitierte hierbei von der Aufgabe Cristian Garins nach einem 7:6 (1). Garins Siegesserie ist damit auf unglückliche Art und Weise zu Ende gegangen.