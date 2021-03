ATP Acapulco: Lorenzo Musetti schockt Schwartzman, Tsitsipas weiter

Der 19-jährige Italiener Lorenzo Musetti hat beim ATP-500-Turnier in Acapulco für eine Überraschung gesorgt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.03.2021, 08:05 Uhr

Musetti, aktuell die Nummer 120 der Welt, schlug den an drei gesetzten Diego Schwartzman mit 6:3, 2:6 und 6:4 - auch wenn er am Ende noch mal zittern musste. Beim 5:1 und 0:40 aus Schwartzmans Sicht hatte Musetti bereits drei Matchbälle, am Ende verwandelte er seinen sechsten zum ersten Top-10-Sieg. "Eine Menge Arbeit, viele Entbehrungen und ich glaube, auch ein paar Tränen in meinen Augen", erklärte Musetti nach seinem größten Sieg.

Musetti hatte im Vorjahr beim Masters-Turnier in Rom erstmals für Schlagzeilen gesorgt, als er nach überstandener Qualifikation auch gegen Stan Wawrinka und Kei Nishikori im Hauptfeld gewann. Später erreichte er beim ATP-Turnier auf Sardinien das Halbfinale.

Jeder hat einen Schläger und es gibt ein Netz. Man hat immer eine 50/50-Chance", hatte Musetti am Montag nach überstandener Qualifikation erklärt. "Das ist mein Mindset, mental versuche ich, das so anzugehen."

Tsitsipas schlägt Paire, Zverevs im Doppel raus

Über das Mindset von Benoit Paire hingegen hatten wir zuletzt bereits mehrfach berichtet, auch in Acapulco war hier wenig an Veränderung zu spüren. Der topgesetzte Stefanos Tsitsipas zumindest hatte wenige Probleme mit dem Franzosen, gewann nach nur 68 Minuten mit 6:3, 6:1.

Ebenfalls weiter: Frances Tiafoe nach einem 6:4, 6:7 (5), 7:6 (5) über Brandon Nakashima sowie Fabio Fognini durch ein 7:5, 6:2 über Landsmann Stefano Travaglia. Grigor Dimitrov profitierte von der Aufgabe seines Gegners Adrian Mannarino beim Stand von 6:4, 3:0. Auch der an drei notierte Milos Raonic steht nach einem 7:6 (4), 6:4 über Tommy Paul im Achtelfinale.

Alexander Zverev hatte bereits am Montag die Runde der letzten 16 erreicht, nach einem starken Spiel gegen Carlos Alcaraz. Er trifft heute auf Laslo Djere.

Im Doppel kam indes das Aus: Zusammen mit Bruder Mischa Zverev unterlag Sascha gegen Luke Saville/John-Patrick Smith mit 2:6, 5:7. Auch Oliver Marach ist mit Marin Cilic ausgeschieden nach einem 2:6, 3:6 gegen die topgesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

Das Einzel-Draw in Acapulco