ATP Acapulco: Rafael Nadal gewinnt Finale glatt gegen Taylor Fritz

Rafael Nadal hat das ATP-500er-Turnier in Acapulco gewonnen. Im Endspiel siegte er mit 6:3, 6:2 auch in Zahlen deutlich gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.03.2020, 08:05 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Mit demselben Ergebnis hatte Nadal auch schon sein Halbfinale gegen Grigor Dimitrov für sich entschieden, diesmal brauchte er jedoch mit 1 Stunde 14 Minuten deutlich weniger Zeit - und ließ Fritz letztlich keinerlei Chance. 83 Prozent gewonnene Punkte bei erstem Aufschlag, 76 Prozent beim zweiten - am Ende machte der 22-jährige Fritz nur neun Punkte überhaupt beim Aufschlag des Spaniers.

Einzig nachdem Nadal beim 6:3, 3:2 das vorentscheidende Break im zweiten Satz geschafft hatte, kam Fritz zu einer Breakchance - ohne sie zu verwerten. Es war seine einzige im gesamten Match. Fritz hingegen musste drei Breaks hinnehmen, trotz 10 Assen.

"Ich habe eine solide Woche hingelegt, mit der richtigen Intensität gespielt", sagte Nadal nach seinem Sieg. "Und meine Vorhand hat sehr gut funktioniert." Der 33-Jährige hat hierbei im gesamten Turnierverlauf keinen Satz abgegeben.

Für Nadal war der Turniersieg in Acapulco der 85. seiner Laufbahn. Es ist zudem das 17. Jahr in Folge, dass Nadal mindestens einen Titel auf der Tour gewinnt. Seinen ersten hatte er 2004 in Sopot gewonnen.

Nadal jüngster und ältester Turniersieger

Verrückt: Nadal, Sieger bereits in 2005 in Acapulco (damals noch auf Sand), stellt somit den jüngsten und ältesten Sieger der Turniergeschichte. Insgesamt konnte Nadal drei Mal den Titel in Acapulco holen - 2005, 2013 und eben nun in 2020, erstmals auf Hartplatz.

Nadal bleibt Weltranglisten-Zweiter hinter Novak Djokovic, der ebenfalls 500 Punkte durch seinen Turniersieg in Dubai einsackte. Die beiden trennen nun 370 Zähler. Taylor Fritz wird hingegen elf Plätze gutmachen und mit Platz 24 so hoch stehen wie noch nie in seiner Laufbahn.

Die Doppelkonkurrenz hatten zuvor Lukasz Kubot und Marcelo Melo für sich entschieden. Sie besiegten Juan Sebastian Cabal und Robert Farah mit 7:6 (6), 6:7 (4) und [11:9].