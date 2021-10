ATP Antwerpen: Jan-Lennard Struff unterliegt Lloyd Harris

Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 50) ist beim ATP-250er-Turnier in Antwerpen im Achtelfinale ausgeschieden. Ebenso raus sind Oliver Marach und Philipp Oswald im Doppel.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 16:50 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff

Struff unterlag dem Südafrikaner Lloyd Harris mit 2:6, 3:6, das Turnier in Antwerpen geht damit ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Struff war der einzige DTB-Starter im Hauptfeld. In der ersten Runde hatte er Albert Ramos-Vinolas in drei Sätzen besiegt.

Für den Warsteiner geht damit die eher unerfolgreiche zweite Saisonhälfte in 2021 weiter. Im Frühjahr hatte mit einem Finaleinzug in München und einem Achtelfinale bei den French Open aufgetrumpft, seither läuft es nicht mehr so recht: Nur 5 Siege feierte er in 17 Spielen im Anschluss, in der Weltrangliste verlor er seit Beginn des Jahres 17 Plätze. Vor allem auch bei den Majors lief - bis auf Roland Garros - recht wenig zusammen, sowohl bei den Australian Open, in Wimbledon und bei den US Open war bereits in Runde 1 Schluss.

Struffs nächste Stationen: Das ATP-Turnier in St. Petersburg und danach die Qualifikation für das Masters-Turnier in Paris.

Harris indes setzt da an, wo er zuletzt aufgehört hatte: Er stand zu Beginn des Jahres noch auf Platz 87, mittlerweile ist er die Nummer 32. In Antwerpen steht er in seinem fünften Viertelfinale der Saison. Größter Erfolg: das Finale in Dubai (aus der Quali heraus) und die Runde der letzten Acht bei den US Open.

Im Doppel kam indes das Aus für Oliver Marach und Philipp Oswald: Die beiden Österreicher unterlagen Nicolas Mahut und Fabrice Martin mit 6:7 (3) und 4:6.

Heute Abend in Antwerpen: Schwartzman gegen Murray

In Antwerpen hatte am Mittwochabend der topgesetzte Jannik Sinner das Viertelfinale erreicht, Diego Schwartzmann, die Nummer 2 des Turniers, spielt heute erstmals. Er hatte in Runde 1 ein Freilos, ab 18.30 Uhr geht es gegen Andy Murray.

