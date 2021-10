Frances Tiafoe huldigt Murray: "Du bist der größte Wettkämpfer, den ich kenne"

Frances Tiafoe hat sich mit großen Worten an Andy Murray gewandt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 10:21 Uhr

Frances Tiafoe

Das Wahnsinnsmatch von Antwerpen zwischen Andy Murray und Frances Tiafoe, es lässt keinen der beiden los. Kein Wunder, es war schließlich alles drin in diesem 7:6 (2), 6:7 (7) und 7:6 (8) für Murray, in diesen 3 Stunden 45 Minuten. In diesem längsten Match auf zwei Gewinnsätze in diesem Jahr.

Zur Erinnerung: Tiafoe hatte im ersten Durchgang bereits zwei Mal zum Satz aufgeschlagen. Im zweiten Satz brauchte er sechs (!) Satzbälle zum Ausgleich. Und im dritten Durchgang lag er schon mit Break in Front, hatte im abschließenden Tiebreak zwei Matchbälle.

Es reichte nicht gegen den Fighter Murray, der bereits erklärt hatte, mit Tiafoe im Anschluss in der Kabine noch gut eine halbe Stunde gequatscht zu haben.

Tiafoe über Murray: "... und all das mit einer Metallhüfte"

Nun meldete sich der US-Amerikaner zu Wort. Ein verrücktes Match sei das gewesen, schrieb er auf Instagram, und es schmerze definitiv, verloren zu haben. Aber, verdammt: genau darum spiele er dieses Spiel, um die besten Akteure der Welt zu fordern!

Und an Andy Murray gerichtet: "Du bist eine echte Inspiration, Bruder. Nach allem, was du durchgemacht hast, spielst du noch dieses hohe Niveau und hast weiterhin diese großen Ansprüche, willst das Beste aus dir herausholen. Und all das mit einer Metallhüfte." Und Tiafoe erklärte: "Du bist der größte Wettkämpfer, den ich kenne, mein Respekt für dich geht durch die Decke." Dass er ein historisches Match wie dieses gegen Murray bestritten habe, darüber sei er froh. "Meine gesamte Liebe und meinen Respekt für SIR ANDY MURRAY."

Murray selbst fasste sich nach der großen Lobhudelei kurz. "Starker Kampf, Youngster. Es ist nicht einfach da draußen" - gefolgt von einem lachenden Smiley.

Der Sir wird heute übrigens noch mal alles auspacken müssen: Ab 18.30 Uhr trifft er auf den an Position 2 gesetzten Diego Schwartzman.

