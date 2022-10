ATP Astana live: Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas treffen im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Astana aufeinander. Das Match gibt es ab 12:30 Uhr MESZ live in unserem Matchtracker und im TV und Livestream bei Sky.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 08:23 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas treffen zum zehnten Mal aufeinander

Es wird die zehnte Begegnung zwischen Djokovic und Tsitsipas werden, der Serbe hat mit 7:2 -Siegen klar die Nase vorne. Tatsächlich liegt der letzte Erfolg von Stefanos Tsitsipas schon knapp drei jahre zurück: 2019 gewann der Grieche im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai in drei Sätzen.

Djokovic peilt am heutigen Sonntag den 90. Titel in seiner glanzvollen Karriere an. Und den zweiten innerhalb von acht Tagen: Am letzten Sonntag setzte sich der Mann aus Belgrad gegen Marin Cilic im Finale von Tel Aviv sicher in zwei Sätzen durch.

Djokovic vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 12:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Astana