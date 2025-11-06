ATP Athen: Hanfmann siegt gegen Giron - Halbfinale gegen Djokovic

Yannick Hanfmann hat beim ATP 250er-Turnier in Athen gegen Marcos Giron das Halbfinale erreicht. Der Karlsruher siegte 7:6(3), 6:4 und fordert im Halbfinale am Freitag Novak Djokovic im Einzug um das Endspiel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 21:03 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann sammelt zum Saisonabschluss wichtige Punkte.

Gute Möglichkeiten gab es für Hanfmann bereits beim Stand von 5:4, als drei Chancen zur vorzeitigen Satzführung für den Karlsruher ungenutzt blieben. Marcos Giron wehrte die ersten drei Breakbälle der Partie ab, musste sich dann jedoch im Tiebreak deutlich geschlagen geben.

Doch der erfahrene US-Amerikaner blieb davon zunächst unbeeindruckt und servierte weiterhin ohne viel Aufsehen durch seine Aufschlagspiele. Auch Yannick Hanfmann fuhr ebenso fort und nutzte beim Stand von 3:3 dann die erste Chance des zweiten Durchgangs zum langersehnten Break.

Hanfmann fordert Djokovic im Halbfinale

Yannick Hanfmann profitierte weiterhin von seinem aktuell großem Selbstbewusstsein und ließ in den folgenden Minuten nichts mehr anbrennen. Nach 1:30 Stunde auf dem Court durfte sich die deutsche Nummer vier über den ersten Einzug in das erste Halbfinale auf der ATP Tour seit September 2024 freuen.

Dort wartet am Freitag nun ein Rematch. Novak Djokovic muss für den Einzug in das Endspiel bezwungen werden. Der Serbe siegte zuvor in zwei Sätzen gegen Nuno Borges und darf sich in seiner neuen Wahlheimat nun berechtigte Hoffnungen auf den 101. Karrieretitel machen. Erst vor wenigen Wochen siegte der “Djoker” in drei Sätzen beim Masters in Shanghai gegen Hanfmann.

