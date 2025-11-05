ATP Athen: Turin-Chance gewahrt! Musetti ringt Wawrinka nieder

Lorenzo Musetti steht beim ATP 250-Turnier in Athen im Viertelfinale und darf damit weiter mit der Teilnahme an den ATP-Finals spekulieren. Gegen Altmeister Stan Wawrinka hatte der Italiener jedoch hart zu kämpfen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 21:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lorenzo Musetti hat die Chance auf die ATP-Finals gewahrt.

Da Novak Djokovic (offenbar nun doch) an den ATP-Finals (9. bis 16. November) teilnehmen dürfte, kann Musetti einzig mit einem Turniersieg in der griechischen Hauptstadt im "Race to Turin" noch an Felix Auger-Aliassime vorbeiziehen und sich ein Ticket für Turin sichern.

Der erste Schritt in diese Richtung ist jedenfalls getan - wenn auch mühsamer als erwartet.

Musetti bezwang nämlich im Achtelfinale den mittlerweile 40-jährigen Haudegen Stan Wawrinka nach hartem Kampf mit 4:6, 7:6 (5) und 6:4. Der 23-jährige Italiener hatte im Generationen-Duell mit dem dreifachen Grand Slam-Champion erhebliche Mühe, fuhr jedoch schließlich nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 25 Minuten doch noch den notwendigen Sieg ein.

Im Viertelfinale trifft Musetti nun auf Alexandre Muller. Der Franzose besiegte seinerseits in einem wahren Thriller Tomas Martin Etcheverry nach mehr als drei Stunden mit 6:7 (2), 7:6 (4) und 7:6 (3).

Hier das Einzel-Tableau in Athen

