ATP Auckland: Gael Monfils locker im Halbfinale, Nuno Borges ringt Jakub Mensik nieder

Gael Monfils und Nuno Borges sind beim ATP-250-Turnier von Auckland ins Halbfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 09:26 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hatte am Donnerstag keinerlei Probleme

Altmeister Gael Monfils darf beim ATP-250-Event in Auckland weiterhin vom Turniersieg träumen. Der 38-Jährige, der sich in der Runde der letzten 16 gegen Jan-Lennard Struff behauptet hatte, gewann seine Viertelfinalpartie gegen den argentinischen Lucky Loser Facundo Diaz Acosta glatt mit 6:3 und 6:1.

Das Semifinale wird Monfils ebenfalls als Favorit in Angriff nehmen. In diesem trifft der Franzose auf den US-amerikanischen Qualifikanten Nishesh Basavareddy, der seinen Landsmann Alex Michelsen mit 2:6, 6:2 und 6:4 besiegte. Basavareddy fordert bei den Australian Open übrigens in Runde eins den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic.

Des Weiteren erreichte in Auckland auch Nuno Borges die Vorschlussrunde. Der an Position sieben gesetzte Portugiese schlug den tschechischen Youngster Jakub Mensik, der im Achtelfinale gegen Turnierfavorit Ben Shelton gewonnen hatte, nach hartem Kampf mit 6:7 (4), 6:2 und 7:6 (4). Borges misst sich nun mit Zizou Bergs, der sich gegen Roberto Carballes Baena mit 1:6, 6:2 und 6:3 durchsetzte.

