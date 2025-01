ATP Auckland: Mensik gewinnt Kracher-Duell gegen Shelton

Jakub Mensik ist mit einem Drei-Satz-Erfolg über Turnierfavorit Ben Shelton in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Auckland eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2025, 15:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jakub Mensik steht in Auckland im Viertelfinale

Der Stern von Jakub Mensik steigt weiter. Der junge Tscheche steht wie schon in der vergangenen Woche in Brisbane nun auch in Auckland im Viertelfinale eines ATP-Tour-250-Turniers. Mensik besiegte die Nummer eins, Ben Shelton, mit 7:6 (2), 4:6 und 7:5. In der Runde der letzten acht wartet nun Nuno Borges aus Portugal.

2:38 Stunden lang lieferten sich die beiden Top-Aufschläger Mensik und Shelton ein Duell auf Augenhöhe. Für den US-Amerikaner war es das erste Match des Jahres überhaupt, Mensik musste nach seinem Ausscheiden in Brisbane gegen Giovanni Mpetshi Perricard in der ersten Runde von Auckland gegen Pablo Carreno Busta schon über drei Sätze gehen.

Ebenfalls im Viertelfinale steht Altmeister Gael Monfils nach einem 6:1 und 7:6 (5) gegen Jan-Lennard Struff. Monfils spielt nun gegen Facundo Diaz Acosta aus Argentinien. Ganz unten im Tableau werden sich morgen (neuseeländischer Zeit) zwei US-Boys einen Platz im Halbfinale ausspielen, nämlich Alex Michelsen und Newcomer Nishesh Basavareddy.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland