ATP Barcelona: Alcaraz setzt Siegesserie gegen De Minaur fort

Carlos Alcaraz steht beim ATP-Tour-500-Turnier nach einem 7:5, 6:3-Erfolg über Alex de Minaur im Halbfinale. Dort wird der Lokalmatador morgen auf Arthur Fils treffen, der von der Aufgabe seines Gegners Stefanos Tsitsipas profitierte.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 18:36 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz setzt in Barcelona seine Siegesserie auf Sand fort

Beide Spieler begannen fehlerhaft, De Minaur erwischte jedoch den etwas besseren Start und holte sich das erste Break des Matches zur 2:1-Führung. Alcaraz fand im Anschluss langsam besser ins Spiel und erarbeitete sich im sechsten Game drei Breakchancen, von denen er gleich die erste verwertete. Der Australier wusste jedoch eine abermalige kurze Phase der Unkonzentriertheit des Spaniers auszunutzen und ging postwendend abermals mit einem Break in Führung. Wer glaubte, dass der Weltranglisten-Siebte nun Profit aus seinem Vorsprung ziehen würde, sah sich jedoch getäuscht: Das muntere Auf und Ab ging weiter und nach dem dritten Aufschlagverlust in Folge stand es 4:4. Als bereits vieles auf ein Tiebreak hindeutete, zog Alcaraz noch einmal im entscheidenden Moment das Tempo an und nutzte schließlich bei Aufschlag des Australiers seinen zweiten Satzball zum 7:5.

Der 21-Jährige Spanier schien den Schwung in den zweiten Satz mitzunehmen und erkämpfte sich in seinem ersten Return-Game eine frühe Breakchance, De Minaur hielt jedoch vorerst stand. Die Vorentscheidung in dem harten Schlagabtausch fiel schließlich beim Stand von 2:3 aus Sicht des Australiers: Mit einem krachenden Rückhand-Return sicherte sich "Carlitos" den Break-Vorsprung, den er in der Folge sicher verwaltete.

Nach einer Stunde und 39 Minuten servierte der Lokalmatador zum 6:3 aus und stellte somit im Head-to-Head auf 4:0. Nach dem Turniersieg in Monte Carlo war es für Alcaraz der insgesamt achte Matchgewinn in Folge. Mit dem Erfolg gegen De Minaur baute der 21-Lährige außerdem seine Siegesserie in Barcelona auf 13 aus. Nachdem er in den Jahren 2022 und 2023 in der spanischen Metropole triumphiert hatte, musste er im Vorjahr verletzungsbedingt absagen.

Im Halbfinale wird der vierfache Grand Slam-Champion morgen auf Arthur Fils treffen. Der 20-jährige Franzose profitierte von der Aufgabe seines Viertelfinal-Gegners Stefanos Tsitsipas, der sich sichtlich unwohl fühlte und nach nur zwei gespielten Games die Segel streichen musste. Alcaraz und Fils lieferten sich zuletzt im Viertelfinale von Monte Carlo ein hochklassiges und hart umkämpftes Match, in dem der Spanier am Ende mit 4:6, 7:5 und 6:3 die Oberhand behielt. Es war die bisher einzige Begegnung zwischen den beiden Youngsters.

Einzel-Tableau in Barcelona