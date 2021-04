ATP Barcelona: Auslosung, Spieler, TV, Preisgeld - alle Infos!

Am Montag, 19. April, geht's weiter mit der Sandplatztour - beim ATP-500er-Turnier in Barcelona. Rafael Nadal ist hier topgesetzt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 22:09 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Rafael Nadal

Wer ist in Barcelona am Start - wie ist die Auslosung?

Natürlich Rafael Nadal! Rafa ist in Barca der Rekordsieger mit elf Triumphen, zuletzt gewann er in 2018. Nadal hat zum Auftakt ein Freilos, er trifft dann auf einen Qualifikanten.

An zwei gesetzt ist Stefanos Tsitsipas, der zuletzt in Monte Carlo überzeugte. Er trifft auf Jaume Munar oder Thiago Monteiro. Außerdem dabei: Andrey Rublev, Diego Schwartzman, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Denis Shapovalov - und auch Jannik Sinner ist am Start!

Nicht dabei indes: Dominic Thiem. Er hatte eigentlich beim parallel stattfindenden Turnier in Belgrad gemeldet, dort aber zurückgezogen. Auch Alexander Zverev ist nicht dabei.

Aus deutscher Sicht am Start: Dominik Koepfer (spielt gegen Corentin Moutet).

Das Einzel-Tableau in Barcelona

Das ATP-Turnier in Barcelona gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Wer ist der Titelverteidiger?

Das ist Dominic Thiem: Er gewann 2019 im Finale gegen Daniil Medvedev mit 6:4, 6:0 - auf dem Weg dorthin hatte er Nadal im Halbfinale geschlagen.

2020 war das Turnier in Barcelona aufgrund der Coronapandemie ausgefallen.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

1,57 Millionen Euro werden in Barcelona ausgeschüttet! Der Sieger erhält 178.985 Euro, der Finalist 111.600 Euro. Für ein Aus in Runde 1 gibt es immerhin 8.700 Euro.

Das ATP-Turnier in Barcelona gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Wer überträgt Barcelona im TV und Livestream?

Das ATP-Turnier in Barcelona wird ab Montag exklusiv von Sky übertragen. Den Livestream gibt es bei SkyGo bzw. bei skysport.de.

Wie sieht die Siegerliste in Barcelona seit 2011 aus?