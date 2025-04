ATP Barcelona: Carlos Alcaraz startet mit Zweisatzerfolg über Ethan Quinn

Carlos Alcaraz hat beim ATP-500-Turnier in Barcelona zum Auftakt einen Zweisatzsieg über Ethan Quinn gefeiert. Auch Titelverteidiger Casper Ruud steht im Achtelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 19:35 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz siegte in zwei Sätzen

Carlos Alcaraz hat beim ATP-500-Turnier in Barcelona das Achtelfinale erreicht. Der vierfache Grand-Slam-Sieger, der in der Vorwoche das Event in Monte-Carlo für sich entschieden hatte, gewann seine Auftaktpartie gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Ethan Quinn am Dienstag mit 6:2 und 7:6 (6).

Alcaraz zeigte auf der Pista Rafa Nadal nicht seine beste Leistung und hatte mit dem Weltranglisten-126. vor allem im zweiten Satz einige Probleme. Im Tiebreak musste der Weltranglistenzweite sogar einen Satzball abwehren. Letztlich fuhr der Spanier, der das Sandplatzevent im Vorjahr verletzungsbedingt verpasst hatte, aber doch noch seinen elften Barcelona-Sieg in Folge ein. Auf der Jagd nach seinem dritten Titel in Kataloniens Hauptstadt trifft Alcaraz im Achtelfinale auf Laslo Djere.

Auch Ruud und de Minaur im Achtelfinale

Mit Casper Ruud erreichte zudem die Nummer zwei des Turniers die Runde der letzten 16. Der Titelverteidiger besiegte Daniel Elahi Galan mit 6:4 und 6:3 und bekommt es nun mit Hamad Medjedovic zu tun. Auch Monte-Carlo-Halbfinalist Alex de Minaur steht nach einem 6:4 und 6:4-Sieg über Tomas Martin Etcheverry im Achtelfinale. Für eine kleine Überraschung sorgte indes Jaume Munar, der Frances Tiafoe mit 2:6, 7:5 und 6:1 schlug.

Im letzten Match des Tages auf der Pista Rafa Nadal gewann Alejandro Davidovich Fokina gegen Stan Wawrinka mit 6:1 und 6:4. Schon früher am Dienstag hatten Stefanos Tsitsipas und Arthur Fils ihre Auftakthürden genommen. Beide Spieler durften über Zweisatzerfolge jubeln.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona