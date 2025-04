ATP Barcelona: Fils und Tsitsipas überzeugen zum Auftakt

Arthur Fils und Stefanos Tsitsipas sind ohne Probleme in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 13:22 Uhr

© Getty Images Arthur Fils hat den Schwung aus Monte-Carol nach Barcelona mitgenommen

Der Dienstag in Barcelona hat es in sich: Denn später am Nachmittag wird auch noch der erste Auftritt von Monte-Carlo-Champion Carlos Alcaraz erwartet. Der Lokalmatador trifft auf den US-Amerikaner Ethan Quinn - und kann auf einer Siegesserie von zehn Matches auf der Pista Rafa Nadal aufbauen.

Den Anfang machte aber Stefanos Tsitsipas, der beim 6:2 und 6:2 gegen Reilly Opelka keine Probleme hatte. Tsitsipas trifft in Runde zwei auf Sebastian Korda, der sich schon gestern gegen Matteo Arnaldi in drei Sätzen behaupten konnte.

Und auch Arthur Fils steht bereits im Achtelfinale. Fils, zuletzt im Viertelfinale von Monte-Carlo knapp an Alcaraz gescheitert, schlug Pablo Carreno Busta mit 7:6 (3) und 6:3. Der junge Franzose spielt nun gegen Lokalmatador Pedro Martinez.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona