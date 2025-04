ATP Barcelona: Holger Rune - Zur Renaissance fehlt noch ein Sieg

Holger Rune hat seit zwei Jahren kein Turnier mehr gewonnen. In Barcelona wartet heute mit Carlos Alcaraz die aktuell höchste Hürde.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 21:21 Uhr

© Getty Images Holger Rune spielt in Barcelona groß auf

Die offizielle Bilanz zwischen Carlos Alcaraz und Holger Rune ist mit Vorsicht zu genießen. Eigentlich dürfte hier nur der Erfolg von Alcaraz in Wimbledon 2023 angeführt sein, die ATP besteht aber auf zwei Siegen für den Spanier und einen für Rune. Letzterer gewann durch den Rückzug seines Gegners in Paris-Bercy 2022. Und die Premiere zwischen den beiden heutigen Finalisten von Barcelona gab es bei den NextGen Finals in Mailand im Jahr davor. Warum diese Matches unter anderen Regeln in die Statistik eingehen, das ist ein großes Rätsel.

Mit Fug und Recht kann man aber behaupten, dass die beiden besten Spieler der Woche in Barcelona den Titel unter sich ausmachen werden. In den Halbfinal-Partien gab es so gut wie keine Rumpler, weder Rune gegen Karen Khachanov, noch Alcaraz im Anschluss gegen Arthur Fils.

Rune in Indian Wells im Finale

Das Gesamtbild sieht aber doch Carlos Alcaraz in der Favoritenrolle. 14 Matches in Folge hat Carlitos auf der Piste Rafa Nadal nun gewonnen, zuletzt in Monte-Carlo auch den Titel beim Klassiker im Fürstentum. Holger Rune dagegen wartet seit ziemlich genau zwei Jahren auf ein Championat. Das letzte war ihm 2023 nach einem bemerkenswerten Endspiel gegen Botic van de Zandschulp vergönnt.

Danach gab es ab und zu ein paar tiefe Runs bei 1000ern, aber eben auch durchaus tiefe Täler, die der immer noch 21-Jährige durchlaufen hat. Mit dem Halbfinal-Erfolg gegen Khachanov gibt Rune aber sein Comeback in den Top Ten der ATP-Charts. Es kann also nicht alles schlecht gewesen sein in den vergangenen zwölf Monaten.

In der aktuellen Saison sticht die Finalteilnahme in Indian Wells deutlich heraus, dort war für Holger Rune gegen Jack Draper aber nichts zu holen. Danach setzte es in Miami gegen Reilly Opelka eine knappe Auftaktniederlage, in Monte-Carlo musste Rune gegen Nuno Borges im zweiten Satz aufgeben. Was auch immer dafür die Ursache gewesen sein mag: Rune feiert in Barcelona bislang eine erstaunliche Renaissance. Der allerdings noch die Krönung fehlt.

