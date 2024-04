ATP Barcelona: Rafael Nadal unternimmt neuerlichen Comeback-Versuch

Rafael Nadal könnte beim ATP-500-Turnier in Barcelona auf die Tour zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.04.2024, 11:49 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal will in Barcelona auf die Tour zurückkehren

Kehrt Rafael Nadal bereits in der kommenden Woche auf die Tour zurück? Laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten könnte der 24-fache Grand-Slam-Sieger ab Montag beim ATP-500-Turnier in Barcelona an den Start gehen. Bereits am Mittwoch wird der 37-Jährige in der katalanischen Hauptstadt seine erste Trainingseinheit absolvieren.

Nadal, der vor wenigen Tagen seine Teilnahme am 1000er-Event in Monte-Carlo absagen musste, hatte zuletzt mit Bauchmuskelproblemen zu kämpfen. In Barcelona könnte der ehemalige Weltranglistenerste nun sein langersehntes Comeback feiern.

Nadal blickt auf lange Leidenszeit zurück

Nadal bestritt seit Jahresbeginn in Brisbane kein Match mehr und blickt auf eine lange Leidenszeit zurück. Der Iberer verpasste beinahe die komplette Saison 2023 und wird sich aufgrund seiner anhaltenden Verletzungsprobleme wohl noch in diesem Jahr von der Tennisbühne verabschieden.

Nadals großes Ziel sind die French Open, die er im Laufe seiner Karriere bereits 14-mal für sich entscheiden konnte. Nicht deutlich schlechter ist seine Bilanz in Barcelona: Insgesamt nahm er in der zweitgrößten Stadt Spaniens bereits zwölfmal den Titel entgegen.