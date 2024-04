ATP Masters Rom: Rafael Nadal steht auf der Entry List!

Rafael Nadal befindet sich auf der offiziellen Entry List des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2024, 20:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images 2022 verlor Rafael Nadal in Rom im Achtelfinale

Gute Nachrichten gab es für die Fans von Rafael Nadal in der jüngeren Vergangenheit wahrlich nicht allzu oft. Da darf es zumindest als kleiner Hoffnungsschimmer gewertet werden, dass der 22-fache Grand-Slam-Sieger auf der Entry List des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom zu finden ist. Das wurde am Montagabend bekannt.

Nadal, der seinen Start in Monte-Carlo vor wenigen Tagen aufgrund anhaltender körperlicher Probleme absagen musste, stünde in Rom dank seines Protected Rankings direkt im Hauptfeld. Eine Garantie für ein Antreten ist die Nachricht vom Montagabend freilich nicht, hatte sich der 37-Jährige doch auch in Monte-Carlo sowie in Indian Wells auf der Entry List befunden.

Aktuell ist völlig offen, wann Nadal auf die Tour zurückkehren wird. Zuletzt schloss der ehemalige Weltranglistenerste auch einen Start beim ATP-500-Event in Barcelona in der kommenden Woche nicht aus. Wahrscheinlicher scheint jedoch ein Comeback in Madrid - oder danach in Rom.

Im Foro Italico wird sich auch in diesem Jahr wieder die Weltelite versammeln. Dominic Thiem wird in Rom voraussichtlich den Gang durch die Qualifikation antreten müssen. In Monte-Carlo verpasste der Österreicher einen Hautpfeld-Platz nach seiner Niederlage gegen Roberto Bautista Agut deutlich.

Die Entry List des Turniers in Rom im Überblick