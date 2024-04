ATP Barcelona: Sebastian Ofner dreht Auftaktpartie - und fordert jetzt Stefanos Tsitsipas

Sebastian Ofner hat seine Auftaktpartie gegen Pavel Kotov beim ATP-500-Turnier in Barcelona in drei Sätzen gewonnen. In der zweiten Runde trifft Österreichs Nummer eins nun auf Monte-Carlo-Champion Stefanos Tsitsipas.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 20:08 Uhr

Erfolgreicher Auftakt für Sebastian Ofner beim ATP-500-Turnier in Barcelona: Der Österreicher setzte sich in der ersten Runde gegen den Russen Pavel Kotov in einer umkämpften Begegnung mit 5:7, 6:3 und 6:2 durch. Im der zweiten Runde fordert der Weltranglisten-43. den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Gegen Kotov konnte sich Ofner nach anfänglichen Schwierigkeiten steigern und wurde somit doch noch seiner Favoritenrolle gerecht. Im Duell mit Tsitsipas wird die österreichische Nummer eins nun klarer Außenseiter sein, triumphierte der 25-Jährige doch am Sonntag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo.

Im vergangenen Jahr unterlag Ofner dem Griechen im Achtelfinale der French Open klar in drei Durchgängen, 2017 war dem Steirer in der zweiten Qualifikationsrunde von Antwerpen immerhin ein Satzgewinn vergönnt.

