ATP Basel: Auch Ruud muss aufgeben

Der Viertelfinaltag bei dem ATP-500-Turnier in Basel stand unter schlechten Sternen. Casper Ruud musste als dritter Spieler des Tages aufgeben. Lediglich Ugo Humbert konnte sein Match regulär beenden.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 21:06 Uhr

© Getty Images Überraschendes Aus für Casper Ruud: Der Norweger muss im Viertelfinale aufgeben

Die Night-Session wurde im Zeichen des gesamten Tages beendet – nämlich mit einer Aufgabe. Nachdem der erste Satz an Gegner Davidovich Fokina ging, musste der an Nummer vier gesetzte Casper Ruud ebenfalls verfrüht das Match abgeben. Der Norweger lag mit 7:6 (1) im ersten Satz hinten. Einen Zweiten begann Ruud erst gar nicht.

Indoor Hartplatz und Ugo Humbert – das passt einfach. Das mag überraschen, aber der Franzose ist der Spieler, der in den vergangenen zwei Saisons die meisten Siege auf dem Indoor Belag einfahren konnte. Kein Wunder also, das der 24. Der Welt selbst vor dem Topgesetzten Taylor Fritz nicht Halt machte und den US-Amerikaner gestern in zwei Sätzen vom Platz schickte. Im Viertelfinale musste Humbert an dem Aufschlagriesen Reilly Opelka vorbei. In ihrem ersten Aufeinandertreffen siegte der Franzose mit 7:6 (0) und 6:4.

Fonseca schreibt Geschichte mit Halbfinaleinzug

Joao Fonseca und Jaume Munar sind bereits im Laufe des Tages ins Halbfinale des ATP-500-Turniers eingezogen. Beide profitierten ebenfalls von einer Aufgabe ihrer kanadischen Gegner. Denis Shapavalov musste im dritten Satz und bei 1:4 die Reißleine ziehen und verhalf dem brasilianischen Youngster damit Geschichte zu schreiben. Fonseca ist erst der zweite Brasilianer, der bei einem ATP-500-Turnier unter die letzten Vier ziehen konnte. Bisher gelang das nur Thomaz Belucci im Jahr 2011 in Acapulco.

