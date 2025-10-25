ATP Basel: Davidovich Fokina zieht ins Finale – Humbert gibt auf

Alejandro Davidovich Fokina steht im Finale des ATP-500-Turniers in Basel. Der Spanier profitierte beim Stand von 7:6 (4) und 3:1 von einer Aufgabe seines Gegner Ugo Humbert.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 19:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die Welle der verletzungs- und erschöpfungsbedingten Aufgaben in Basel reißt nicht ab. Die lange, prall gefüllte Tennissaison fordert zum Jahresende zunehmend ihren Tribut – und beim Schweizer Turnier sind die Folgen nun besonders sichtbar. Nachdem gestern bereits drei der vier Viertelfinalduelle vorzeitig beendet wurden, erwischte es im Halbfinale den nächsten Spieler: Ugo Humbert musste sichtlich erschöpft aufgeben.

Damit kam Davidovich Fokina erneut zu einem verkürzten Arbeitstag. Schon im Viertelfinale hatte sein Gegner, der an Nummer vier gesetzte Casper Ruud, nach dem ersten Satz passen müssen.

Davidovich Fokina greift nach erstem Karrieretitel

Fest steht: Mit Davidovich Fokina und Joao Fonseca wird sich einer der beiden seinen ersten ATP-500-Titel sichern. Für den erfahrenden Spanier wäre es sogar der erste ATP-Turniersieg überhaupt.

Der 19-jährige Brasilianer hatte bereits am Nachmittag vorgelegt und sich mit 7:6 (4) und 7:5 gegen den Spanier Jaume Munar durchgesetzt.

Hier das Einzel-Tableau