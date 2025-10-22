ATP Basel: Felix Auger-Aliassime und Casper Ruud nehmen Schwung aus der Vorwoche mit

In der Vorwoche feierten Felix Auger-Aliassime und Casper Ruud Turniersiege. Am Mittwoch durften die beiden beim ATP-500-Event in Basel über einen erfolgreichen Start jubeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 17:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Felix Auger-Aliassime ließ Gabriel Diallo keine Chance

Felix Auger-Aliassime hat seine starke Form zum Auftakt des ATP-500-Turniers in Basel bestätigt und am Mittwoch das Achtelfinale erreicht. Der Kanadier, der in der Vorwoche in Brüssel triumphiert hatte, setzte sich in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Gabriel Diallo mit 6:2 und 7:5 durch.

Der zweifache Basel-Champion Auger-Aliassime, der nach wie vor um die Teilnahme an den ATP Finals kämpft, wehrte im zweiten Durchgang zwei Satzbälle ab und bekommt es nun mit Marin Cilic zu tun. Der US-Open-Sieger von 2014 hatte sich bereits am Dienstag gegen David Goffin mit 7:6 (9) und 7:5 behauptet.

Ruud nun gegen Wawrinka

Neben Auger-Aliassime zog am Mittwoch auch der frischgebackene Stockholm-Champion Casper Ruud in die Runde der letzten 16 ein. Der Norweger besiegte Quentin Halys mit 6:1 und 7:6 (3) und trifft nun auf Lokalmatador Stan Wawrinka.

Auch Stockholm-Finalist Ugo Humbert, der nun den topgesetzen Taylor Fritz oder Shanghai-Sieger Valentin Vacherot fordert, erreichte durch einen 6:3 und 6:4-Erfolg über Sebastian Korda das Achtelfinale. Für eine Überraschung sorgte Lucky Loser Botic van de Zandschulp, der den an Position sechs gesetzten Jiri Lehecka mit 6:2 und 6:2 abfertigte.

Das Einzel-Tableau in Basel