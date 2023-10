ATP Basel: Hanfmann fordert Murray, schwere Aufgaben für Rune und Ruud

Yannick Hanfmann trifft in der ersten Runde des ATP-500-Turniers von Basel auf Andy Murray. Auch auf Holger Rune und Casper Ruud warten gleich zum Auftakt große Herausforderungen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 20:27 Uhr

Yannick Hanfmann erreichte in Antwerpen das Viertelfinale

Während die Erste Bank Open in Wien mit einem der besten Teilnehmerfelder der gesamten Saison aufwarten, stellt sich die Lage beim Parallelevent in Basel nicht ganz so rosig dar. Doch auch beim ATP-500-Turnier in der Schweiz sind tolle Matches ab Runde eins angesichts der Auslosung garantiert.

Der topgesetzte Holger Rune, der in Basel erstmals auf die Expertise von Neo-Coach Boris Becker setzt, trifft zum Auftakt auf Miomir Kecmanovic. In der vergangenen Woche unterlag der Däne dem 24-jährigen Serben im Achtelfinale von Stockholm in zwei Sätzen, in der Schweiz hat der Youngster nun die sofortige Chance auf die Revanche.

Ein möglicher Viertelfinalgegner Runes ist Yannick Hanfmann, der es zum Auftakt mit dem dreifachen Grand-Slam-Sieger Andy Murray zu tun bekommt. In Runde zwei könnte der Deutsche, der in Antwerpen zuletzt das Viertelfinale erreichte, auf Sebastian Korda treffen. Ein weiteres packendes Zweitrundenduell in der oberen Hälfte könnten sich bei entsprechendem Turnierverlauf Taylor Fritz und Stan Wawrinka liefern.

Der zweite deutsche Teilnehmer, Jan-Lennard Struff, landete in der unteren Hälfte und eröffnet gegen Christopher Eubanks. Danach könnte es zum Aufeinandertreffen mit Shanghai-Champion Hubert Hurkacz kommen. Am unteren Ende des Feldes erwischte Casper Ruud mit Alexander Bublik unterdessen ein unangenehmes Auftaktlos.

Das Einzel-Tableau in Basel